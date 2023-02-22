https://ria.ru/20230222/dokumenty-1853776214.html
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми
Документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме, это касается в том числе и социальных налоговых вычетов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:12
2023-02-22T16:12
2023-02-22T16:12
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме, это касается в том числе и социальных налоговых вычетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент также предложил поднять размер социального налогового вычета по расходам на обучение наших ребят более чем вдвое, с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А собственно обучение, лечение либо приобретение лекарств - со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Причем оформлять их следует в проактивном режиме", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Он добавил, что соответствующие документы должны быть оперативно подготовлены, чтобы семьям с детьми такая поддержка была доступна как можно скорее.
https://ria.ru/20230222/matkapital-1853773654.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми
Мишустин: документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме, это касается в том числе и социальных налоговых вычетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент также предложил поднять размер социального налогового вычета по расходам на обучение наших ребят более чем вдвое, с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А собственно обучение, лечение либо приобретение лекарств - со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Причем оформлять их следует в проактивном режиме", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Он добавил, что соответствующие документы должны быть оперативно подготовлены, чтобы семьям с детьми такая поддержка была доступна как можно скорее.