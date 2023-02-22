Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/dokumenty-1853776214.html
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми
Документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме, это касается в том числе и социальных налоговых вычетов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:12
2023-02-22T16:12
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795147794_0:75:2882:1696_1920x0_80_0_0_501c561483f7aefa77faf0433310a14d.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме, это касается в том числе и социальных налоговых вычетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент также предложил поднять размер социального налогового вычета по расходам на обучение наших ребят более чем вдвое, с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А собственно обучение, лечение либо приобретение лекарств - со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Причем оформлять их следует в проактивном режиме", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Он добавил, что соответствующие документы должны быть оперативно подготовлены, чтобы семьям с детьми такая поддержка была доступна как можно скорее.
https://ria.ru/20230222/matkapital-1853773654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795147794_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c204c82be7c367604fabaf6b4a83140c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
16:12 22.02.2023
 
Мишустин рассказал об оформлении документов на поддержку семей с детьми

Мишустин: документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Документы на поддержку семей с детьми надо оформлять в проактивном режиме, это касается в том числе и социальных налоговых вычетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент также предложил поднять размер социального налогового вычета по расходам на обучение наших ребят более чем вдвое, с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А собственно обучение, лечение либо приобретение лекарств - со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Причем оформлять их следует в проактивном режиме", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Он добавил, что соответствующие документы должны быть оперативно подготовлены, чтобы семьям с детьми такая поддержка была доступна как можно скорее.
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 16:05Специальная военная операция на Украине
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала