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Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
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Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ
Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ
Москва не собирается вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:11
2023-02-22T13:12
безопасность
россия
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не собирается вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не предполагается", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. "Если обстановка этого потребует, дополнительный анализ будет проведен. Мы вообще говорим о том, что возможные контрмеры на неприемлемое поведение США будут отрабатываться и изучаться на постоянной основе. Но никаких оснований для того, чтобы сейчас делать подобные выводы, совершенно нет", - добавил он.
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безопасность, россия, сергей рябков, договор снв-3
Безопасность, Россия, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
13:11 22.02.2023 (обновлено: 13:12 22.02.2023)
 
Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: Москва не собирается менять ядерную доктрину после приостановки ДСНВ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не собирается вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не предполагается", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Если обстановка этого потребует, дополнительный анализ будет проведен. Мы вообще говорим о том, что возможные контрмеры на неприемлемое поведение США будут отрабатываться и изучаться на постоянной основе. Но никаких оснований для того, чтобы сейчас делать подобные выводы, совершенно нет", - добавил он.
 
БезопасностьРоссияСергей РябковДоговор СНВ-3
 
 
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