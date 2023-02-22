https://ria.ru/20230222/doktrina-1853697978.html
Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ
Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ
Москва не собирается вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:11
2023-02-22T13:11
2023-02-22T13:12
безопасность
россия
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не собирается вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не предполагается", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. "Если обстановка этого потребует, дополнительный анализ будет проведен. Мы вообще говорим о том, что возможные контрмеры на неприемлемое поведение США будут отрабатываться и изучаться на постоянной основе. Но никаких оснований для того, чтобы сейчас делать подобные выводы, совершенно нет", - добавил он.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей рябков, договор снв-3
Безопасность, Россия, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
13:11 22.02.2023 (обновлено: 13:12 22.02.2023)
Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: Москва не собирается менять ядерную доктрину после приостановки ДСНВ