https://ria.ru/20230222/doktrina-1853697978.html

Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ

Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ

Москва не собирается вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:11

2023-02-22T13:11

2023-02-22T13:12

безопасность

россия

сергей рябков

договор снв-3

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не собирается вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не предполагается", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. "Если обстановка этого потребует, дополнительный анализ будет проведен. Мы вообще говорим о том, что возможные контрмеры на неприемлемое поведение США будут отрабатываться и изучаться на постоянной основе. Но никаких оснований для того, чтобы сейчас делать подобные выводы, совершенно нет", - добавил он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей рябков, договор снв-3