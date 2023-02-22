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В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док - РИА Новости, 22.02.2023
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В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док
В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док - РИА Новости, 22.02.2023
В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док
Пожар произошел на частном плавучем доке частного судоремонтного завода в Южной бухте Севастополя, идет его тушение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:30
2023-02-22T19:46
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Пожар произошел на частном плавучем доке частного судоремонтного завода в Южной бухте Севастополя, идет его тушение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По информации МЧС, в Южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" загорелся плавучий док. Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное", - написал Развожаев в своем Telegram-каналеВ городе все спокойно, отметил он. Развожаев призвал не поддаваться на провокации в связи с этим возгоранием и доверять только информации из официальных источников.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:30 22.02.2023 (обновлено: 19:46 22.02.2023)
 
В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док

Губернатор Развожаев: в Южной бухте Севастополя на частном заводе загорелся плавучий док

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Пожар произошел на частном плавучем доке частного судоремонтного завода в Южной бухте Севастополя, идет его тушение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По информации МЧС, в Южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" загорелся плавучий док. Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное", - написал Развожаев в своем Telegram-канале
В городе все спокойно, отметил он. Развожаев призвал не поддаваться на провокации в связи с этим возгоранием и доверять только информации из официальных источников.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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