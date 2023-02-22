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В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док

В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док - РИА Новости, 22.02.2023

В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док

Пожар произошел на частном плавучем доке частного судоремонтного завода в Южной бухте Севастополя, идет его тушение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:30

2023-02-22T19:30

2023-02-22T19:46

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Пожар произошел на частном плавучем доке частного судоремонтного завода в Южной бухте Севастополя, идет его тушение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По информации МЧС, в Южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" загорелся плавучий док. Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное", - написал Развожаев в своем Telegram-каналеВ городе все спокойно, отметил он. Развожаев призвал не поддаваться на провокации в связи с этим возгоранием и доверять только информации из официальных источников.

https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577990.html

севастополь

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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)