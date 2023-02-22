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Балицкий рассказал о добровольцах в батальоне имени Судоплатова - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/dobrovoltsy-1853782935.html
Балицкий рассказал о добровольцах в батальоне имени Судоплатова
Балицкий рассказал о добровольцах в батальоне имени Судоплатова - РИА Новости, 22.02.2023
Балицкий рассказал о добровольцах в батальоне имени Судоплатова
Батальон имени Судоплатова в Запорожской области ежемесячно пополняется на 150 человек, первая рота уже участвует в боях на передовой, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:22
2023-02-22T16:23
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Батальон имени Судоплатова в Запорожской области ежемесячно пополняется на 150 человек, первая рота уже участвует в боях на передовой, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его данным, батальон Судоплатова сейчас насчитывает порядка 600 человек, и первые две роты полностью подготовлены. "Первая рота – 144 человека – сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Уже получила боевое крещение. Слава Боге, все живы. Один есть трехсотый, но он "небоевой" – человек сломал ногу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Если говорить о том, какое у нас сегодня пополнение, то в месяц порядка 150 человек к нам приходят добровольцев. Это и сербы, есть и турки, скандинавы, есть люди, которые отслужили даже в ЧВК "Вагнер", - уточнил он. Балицкий отметил, что вторая и третья роты сейчас проходят боевое слаживание и в ближайшее время тоже отправятся на передовую.
https://ria.ru/20230221/sotspodderzhka-1853505286.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Евгений Балицкий
16:22 22.02.2023 (обновлено: 16:23 22.02.2023)
 
Балицкий рассказал о добровольцах в батальоне имени Судоплатова

Балицкий: порядка 150 добровольцев в месяц приходят в батальон Судоплатова в Запорожье

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Батальон имени Судоплатова в Запорожской области ежемесячно пополняется на 150 человек, первая рота уже участвует в боях на передовой, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его данным, батальон Судоплатова сейчас насчитывает порядка 600 человек, и первые две роты полностью подготовлены.
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"Первая рота – 144 человека – сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Уже получила боевое крещение. Слава Боге, все живы. Один есть трехсотый, но он "небоевой" – человек сломал ногу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Если говорить о том, какое у нас сегодня пополнение, то в месяц порядка 150 человек к нам приходят добровольцев. Это и сербы, есть и турки, скандинавы, есть люди, которые отслужили даже в ЧВК "Вагнер", - уточнил он.
Балицкий отметил, что вторая и третья роты сейчас проходят боевое слаживание и в ближайшее время тоже отправятся на передовую.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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