https://ria.ru/20230222/dnr-1853760462.html

В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью

В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью - РИА Новости, 22.02.2023

В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью

Города Донецкой Народной Республики в ночь на среду подверглись беспрецедентному обстрелу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:36

2023-02-22T15:36

2023-02-22T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a99688df439e4dbf2a1fe57fa7d67ae4.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Города Донецкой Народной Республики в ночь на среду подверглись беспрецедентному обстрелу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "Был беспрецедентный обстрел, всю ночь работали ПВО не только в городе (Донецке), но и во многих наших других городах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, система ПВО справилась со своей задачей.

https://ria.ru/20230222/obstrel-1853649628.html

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр