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В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью
В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью - РИА Новости, 22.02.2023
В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью
Города Донецкой Народной Республики в ночь на среду подверглись беспрецедентному обстрелу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:36
2023-02-22T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Города Донецкой Народной Республики в ночь на среду подверглись беспрецедентному обстрелу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "Был беспрецедентный обстрел, всю ночь работали ПВО не только в городе (Донецке), но и во многих наших других городах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, система ПВО справилась со своей задачей.
https://ria.ru/20230222/obstrel-1853649628.html
донецкая народная республика
донецк
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безопасность, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:36 22.02.2023
 
В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью

Советник Пушилина Кимаковский: города ДНР ночью подверглись беспрецедентному обстрелу

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Города Донецкой Народной Республики в ночь на среду подверглись беспрецедентному обстрелу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Был беспрецедентный обстрел, всю ночь работали ПВО не только в городе (Донецке), но и во многих наших других городах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, система ПВО справилась со своей задачей.
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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