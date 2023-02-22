https://ria.ru/20230222/dnr-1853760462.html
В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью
В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью - РИА Новости, 22.02.2023
В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью
Города Донецкой Народной Республики в ночь на среду подверглись беспрецедентному обстрелу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:36
2023-02-22T15:36
2023-02-22T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Города Донецкой Народной Республики в ночь на среду подверглись беспрецедентному обстрелу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "Был беспрецедентный обстрел, всю ночь работали ПВО не только в городе (Донецке), но и во многих наших других городах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, система ПВО справилась со своей задачей.
https://ria.ru/20230222/obstrel-1853649628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР сообщили о беспрецедентном обстреле городов ночью
Советник Пушилина Кимаковский: города ДНР ночью подверглись беспрецедентному обстрелу