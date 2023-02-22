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Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России
Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России - РИА Новости, 22.02.2023
Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России
Денонсация договоров Совета Европы в отношении России - результат длительной деградации отношений, а не скоропостижное решение, заявил член комитета СФ по... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:11
2023-02-22T17:11
2023-02-22T17:11
политика
россия
алексей пушков
совет европы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Денонсация договоров Совета Европы в отношении России - результат длительной деградации отношений, а не скоропостижное решение, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. "То, что мы рассматриваем сегодня (закон о денонсации договоров Совета Европы - ред.) - это результат длительной эволюции, это не какое-то скоропостижное решение, это не импульсивное решение. Это результат того, что деградация наших отношений с Советом Европы началась достаточно давно, уже с 2014 года", - сказал он на пленарном заседании в среду. Совфед на заседании в среду одобрил законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, алексей пушков, совет европы, санкции в отношении россии, совет федерации рф, европа
Политика, Россия, Алексей Пушков, Совет Европы, Санкции в отношении России, Совет Федерации РФ, Европа
Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России
Пушков назвал отмену действия договоров СЕ в России результатом деградации отношений
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Денонсация договоров Совета Европы в отношении России - результат длительной деградации отношений, а не скоропостижное решение, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.
"То, что мы рассматриваем сегодня (закон о денонсации договоров Совета Европы - ред.) - это результат длительной эволюции, это не какое-то скоропостижное решение, это не импульсивное решение. Это результат того, что деградация наших отношений с Советом Европы началась достаточно давно, уже с 2014 года", - сказал он на пленарном заседании в среду.
Совфед на заседании в среду одобрил законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.