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Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России - РИА Новости, 22.02.2023
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Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России
Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России - РИА Новости, 22.02.2023
Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России
Денонсация договоров Совета Европы в отношении России - результат длительной деградации отношений, а не скоропостижное решение, заявил член комитета СФ по... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:11
2023-02-22T17:11
политика
россия
алексей пушков
совет европы
санкции в отношении россии
совет федерации рф
европа
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Денонсация договоров Совета Европы в отношении России - результат длительной деградации отношений, а не скоропостижное решение, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. "То, что мы рассматриваем сегодня (закон о денонсации договоров Совета Европы - ред.) - это результат длительной эволюции, это не какое-то скоропостижное решение, это не импульсивное решение. Это результат того, что деградация наших отношений с Советом Европы началась достаточно давно, уже с 2014 года", - сказал он на пленарном заседании в среду. Совфед на заседании в среду одобрил законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
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политика, россия, алексей пушков, совет европы, санкции в отношении россии, совет федерации рф, европа
Политика, Россия, Алексей Пушков, Совет Европы, Санкции в отношении России, Совет Федерации РФ, Европа
17:11 22.02.2023
 
Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России

Пушков назвал отмену действия договоров СЕ в России результатом деградации отношений

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийский сенатор Алексей Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Денонсация договоров Совета Европы в отношении России - результат длительной деградации отношений, а не скоропостижное решение, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.
"То, что мы рассматриваем сегодня (закон о денонсации договоров Совета Европы - ред.) - это результат длительной эволюции, это не какое-то скоропостижное решение, это не импульсивное решение. Это результат того, что деградация наших отношений с Советом Европы началась достаточно давно, уже с 2014 года", - сказал он на пленарном заседании в среду.
Совфед на заседании в среду одобрил законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
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ПолитикаРоссияАлексей ПушковСовет ЕвропыСанкции в отношении РоссииСовет Федерации РФЕвропа
 
 
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