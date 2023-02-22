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Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ - РИА Новости, 22.02.2023
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Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ
Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ - РИА Новости, 22.02.2023
Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ
Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:26
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совет федерации рф
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.Ранее документ приняла Госдума.Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма.Согласно документу, прекратят свое действие также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.
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совет федерации рф, санкции в отношении россии, политика
Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Политика
16:26 22.02.2023 (обновлено: 16:27 22.02.2023)
 
Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ

Совет Федерации одобрил закон о прекращении договоров России с Советом Европы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.
Ранее документ приняла Госдума.
Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма.
Согласно документу, прекратят свое действие также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.
В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.
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