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Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ
Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ - РИА Новости, 22.02.2023
Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ
Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:26
2023-02-22T16:26
2023-02-22T16:27
совет федерации рф
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.Ранее документ приняла Госдума.Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма.Согласно документу, прекратят свое действие также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.
https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, санкции в отношении россии, политика
Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Политика
16:26 22.02.2023 (обновлено: 16:27 22.02.2023)
Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ
Совет Федерации одобрил закон о прекращении договоров России с Советом Европы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.
Ранее документ приняла Госдума
.
Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма.
Согласно документу, прекратят свое действие также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.
В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.