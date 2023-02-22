https://ria.ru/20230222/denonsatsiya-1853784711.html

Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ

Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ - РИА Новости, 22.02.2023

Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ

Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:26

2023-02-22T16:26

2023-02-22T16:27

совет федерации рф

санкции в отношении россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7d28a9f09507eb4af38adb28617a3d2.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.Ранее документ приняла Госдума.Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма.Согласно документу, прекратят свое действие также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.

https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

совет федерации рф, санкции в отношении россии, политика