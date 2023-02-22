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Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ - РИА Новости, 22.02.2023
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Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ - РИА Новости, 22.02.2023
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ
Международный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:12
2023-02-22T11:12
политика
совет европы
россия
санкции в отношении россии
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Сенаторы рассмотрят документы на заседании палаты в среду. Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма. Согласно документу, прекратят свое действие также Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Европейская социальная хартия (пересмотренная) и около десяти протоколов. В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.
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политика, совет европы, россия, санкции в отношении россии, совет федерации рф
Политика, Совет Европы, Россия, Санкции в отношении России, Совет Федерации РФ
11:12 22.02.2023
 
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ

Международный комитет Совета Федерации поддержал денонсацию договоров России с СЕ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Сенаторы рассмотрят документы на заседании палаты в среду.
Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма. Согласно документу, прекратят свое действие также Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Европейская социальная хартия (пересмотренная) и около десяти протоколов.
В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.
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