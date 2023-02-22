https://ria.ru/20230222/denonsatsiya-1853646899.html

Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ

Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ - РИА Новости, 22.02.2023

Комитет Совфеда поддержал денонсацию договоров с СЕ

Международный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:12

2023-02-22T11:12

2023-02-22T11:12

политика

совет европы

россия

санкции в отношении россии

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Сенаторы рассмотрят документы на заседании палаты в среду. Закон касается Устава СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма. Согласно документу, прекратят свое действие также Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Европейская социальная хартия (пересмотренная) и около десяти протоколов. В сопроводительных документах отмечается, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы следует считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ договоров с СЕ.

https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, совет европы, россия, санкции в отношении россии, совет федерации рф