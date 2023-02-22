https://ria.ru/20230222/delo-1853880231.html

На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге

На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге - РИА Новости, 22.02.2023

На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге

Следователи завели уголовное дело после обнаружения на одном из станичных участков Кубани 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге, сообщили... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:26

2023-02-22T20:26

2023-02-22T20:26

происшествия

усть-лабинский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения на одном из станичных участков Кубани 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге, сообщили в СУСК по региону. По данным ведомства, днем минувшей пятницы жители частного дома в станице Тенгинской Усть-Лабинского района нашли на своём участке 15-летнего подростка с закрепленной на голени металлической цепью. Несовершеннолетний помещен в медицинское учреждение. "С целью полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что ребенок является инвалидом детства и воспитывается в многодетной семье с другими приемными детьми. В ходе проводимой проверки надзорное ведомство установило, что семья на учёте не состоит и характеризуется удовлетворительно. Следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20230222/kriminal-1853497337.html

https://ria.ru/20230216/peterburg-1852446525.html

усть-лабинский район

краснодарский край

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происшествия, усть-лабинский район, краснодарский край