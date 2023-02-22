https://ria.ru/20230222/delo-1853880231.html
На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге
На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге - РИА Новости, 22.02.2023
На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге
Следователи завели уголовное дело после обнаружения на одном из станичных участков Кубани 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге, сообщили... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:26
2023-02-22T20:26
2023-02-22T20:26
происшествия
усть-лабинский район
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg
КРАСНОДАР, 22 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения на одном из станичных участков Кубани 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге, сообщили в СУСК по региону. По данным ведомства, днем минувшей пятницы жители частного дома в станице Тенгинской Усть-Лабинского района нашли на своём участке 15-летнего подростка с закрепленной на голени металлической цепью. Несовершеннолетний помещен в медицинское учреждение. "С целью полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что ребенок является инвалидом детства и воспитывается в многодетной семье с другими приемными детьми. В ходе проводимой проверки надзорное ведомство установило, что семья на учёте не состоит и характеризуется удовлетворительно. Следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20230222/kriminal-1853497337.html
https://ria.ru/20230216/peterburg-1852446525.html
усть-лабинский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_732:0:3463:2048_1920x0_80_0_0_2e7b98556c37fd0fe1b62dcf5cbcb1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-лабинский район, краснодарский край
Происшествия, Усть-Лабинский район, Краснодарский край
На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге
СУСК: на Кубани завели дело после того, как нашли подростка-инвалида с цепью на ноге