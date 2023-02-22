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На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге - РИА Новости, 22.02.2023
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На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге
На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге - РИА Новости, 22.02.2023
На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге
Следователи завели уголовное дело после обнаружения на одном из станичных участков Кубани 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге, сообщили... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:26
2023-02-22T20:26
происшествия
усть-лабинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения на одном из станичных участков Кубани 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге, сообщили в СУСК по региону. По данным ведомства, днем минувшей пятницы жители частного дома в станице Тенгинской Усть-Лабинского района нашли на своём участке 15-летнего подростка с закрепленной на голени металлической цепью. Несовершеннолетний помещен в медицинское учреждение. "С целью полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что ребенок является инвалидом детства и воспитывается в многодетной семье с другими приемными детьми. В ходе проводимой проверки надзорное ведомство установило, что семья на учёте не состоит и характеризуется удовлетворительно. Следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20230222/kriminal-1853497337.html
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усть-лабинский район
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происшествия, усть-лабинский район, краснодарский край
Происшествия, Усть-Лабинский район, Краснодарский край
20:26 22.02.2023
 
На Кубани завели дело после того, как нашли инвалида с цепью на ноге

СУСК: на Кубани завели дело после того, как нашли подростка-инвалида с цепью на ноге

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения на одном из станичных участков Кубани 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге, сообщили в СУСК по региону.
По данным ведомства, днем минувшей пятницы жители частного дома в станице Тенгинской Усть-Лабинского района нашли на своём участке 15-летнего подростка с закрепленной на голени металлической цепью. Несовершеннолетний помещен в медицинское учреждение.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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"В СК идут проверки". Дело пенсионера поставило на уши весь Урал
"С целью полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что ребенок является инвалидом детства и воспитывается в многодетной семье с другими приемными детьми. В ходе проводимой проверки надзорное ведомство установило, что семья на учёте не состоит и характеризуется удовлетворительно.
Следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, отмечают в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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ПроисшествияУсть-Лабинский районКраснодарский край
 
 
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