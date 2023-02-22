https://ria.ru/20230222/degtyarev-1853589144.html

Хабаровский край продвинулся в исполнении решений Путина, заявил губернатор

Хабаровский край продвинулся в исполнении решений Путина, заявил губернатор - РИА Новости, 22.02.2023

Хабаровский край продвинулся в исполнении решений Путина, заявил губернатор

В части исполнения решений президента РФ Владимира Путина, объявленных им в послании Федеральному собранию во вторник, Хабаровский край уже продвинулся, сообщил РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T04:58

2023-02-22T04:58

2023-02-22T04:58

хабаровский край

ржд

михаил дегтярев

владимир путин

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

экономика

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ХАБАРОВСК, 22 фев - РИА Новости. В части исполнения решений президента РФ Владимира Путина, объявленных им в послании Федеральному собранию во вторник, Хабаровский край уже продвинулся, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонных предприятий. В видео, размещенном на канале, комментируя послание президента, глава Хабаровского края отметил, что для застройщиков арендного жилья в регионе уже обнулили налог на имущество. "То есть мы на шаг немножко впереди некоторых регионов. Мы уже подготовились. Те, кто будут строить эти дома, налог на имущество в краевой бюджет платить не будут. Это решение уже принято", - подчеркнул губернатор. Также он уточнил, что доля региона в компенсации стоимости арендного жилья составит 30%. Ранее Дегтярев рассказал, что в крае будет строиться арендное жилье в двух городах и трех районах: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. По предварительным подсчетам, потребность в арендном жилье только в двух городах составляет 1,8 тысячи квартир. Плюс к ним 1,5 тысячи для работников оборонно-промышленного комплекса. Для развития этого направления в регионе созданы все условия, указал губернатор. "По арендному жилью мы конечно будем участвовать - 30% арендной ставки мы будем компенсировать из краевого бюджета, ну и оставшиеся деньги будет уже там правительство и госфонды финансировать", - разъяснил Дегтярев. Он отметил, что в Хабаровском крае реализуются крупнейшие логистические проекты. Это, в первую очередь, Восточный полигон РЖД - Байкало-Амурская магистраль (БАМ), его электрификация, второй путь, рокады между БАМом и Транссибирской магистралью, их электрификация - линия Волочаевка, Комсомольск-на-Амуре, в частности, готовится под строительство - создаются новые энергомощности. Кроме этого развивается портовая инфраструктура. "У нас все крупнейшие игроки-стивидоры представлены. И крупнейший порт, который представлен, в Ванино располагается - АО "Дальтрансуголь" - уже, в общем-то, объявил о расширении производственной базы, об очередной очереди. Плюс, это мега-проект на севере края - Тихоокеанская железная дорога. Уникальный. За 100 лет первая частная, самая большая, протяженная - 500 километров - железная дорога у нас строится ударными темпами. И новый порт Эльга на 30 миллионов тонн", - напомнил Дегтярев. Глава края обратил внимание, что в планах строительство новых металлургических производств в регионе. "Есть хорошие месторождения - они сейчас доразведываются и мы будем принимать решение вместе с правительством России, руководством нашей страны. Поэтому, мы в этом участвуем. Мы ощущаем разворот на восток. У нас рост грузооборота, рост в промышленном производстве в целом по прошлому году, рост валового регионального продукта. Поэтому восток как раз-таки вытягивает сейчас экономику, потому что западные регионы к сожалению столкнулись с вероломными санкциями, с обрушением логистических всех цепочек", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20230220/podderzhka-1853072148.html

https://ria.ru/20230220/zhile-1853092557.html

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ржд, михаил дегтярев, владимир путин, россия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, экономика