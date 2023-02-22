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В Дебальцево обстрелом ВСУ повредило дворец культуры и спорткомплекс

В Дебальцево обстрелом ВСУ повредило дворец культуры и спорткомплекс - РИА Новости, 22.02.2023

В Дебальцево обстрелом ВСУ повредило дворец культуры и спорткомплекс

Дворец культуры и физкультурно-спортивный клуб "Локомотив" в Дебальцево повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:17

2023-02-22T11:17

2023-02-22T15:16

специальная военная операция на украине

происшествия

дебальцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Дворец культуры и физкультурно-спортивный клуб "Локомотив" в Дебальцево повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Дебальцево: зафиксированы прямые попадания во Дворец культуры и СК (спортивный комплекс - ред.) "Локомотив" по улице Сосюры", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, представительство зафиксировало повреждения многоквартирных и частных жилых домов по улицам Сосюры и Социальной. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 0.01 выпустили по Дебальцево шесть ракет из РСЗО.

дебальцево

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дебальцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс