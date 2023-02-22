https://ria.ru/20230222/debaltsevo-1853648160.html
В Дебальцево обстрелом ВСУ повредило дворец культуры и спорткомплекс
В Дебальцево обстрелом ВСУ повредило дворец культуры и спорткомплекс - РИА Новости, 22.02.2023
В Дебальцево обстрелом ВСУ повредило дворец культуры и спорткомплекс
Дворец культуры и физкультурно-спортивный клуб "Локомотив" в Дебальцево повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:17
2023-02-22T11:17
2023-02-22T15:16
специальная военная операция на украине
происшествия
дебальцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Дворец культуры и физкультурно-спортивный клуб "Локомотив" в Дебальцево повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Дебальцево: зафиксированы прямые попадания во Дворец культуры и СК (спортивный комплекс - ред.) "Локомотив" по улице Сосюры", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, представительство зафиксировало повреждения многоквартирных и частных жилых домов по улицам Сосюры и Социальной. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 0.01 выпустили по Дебальцево шесть ракет из РСЗО.
дебальцево
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры из Дебальцево после обстрела украинских войск
Кадры из Дебальцево после обстрела украинских войск
2023-02-22T11:17
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дебальцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
11:17 22.02.2023 (обновлено: 15:16 22.02.2023)
В Дебальцево обстрелом ВСУ повредило дворец культуры и спорткомплекс
Представительство ДНР: в Дебальцево обстрелом ВСУ повредило ДК и спорткомплекс