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Украинские войска нанесли удар по Дебальцево в ДНР
Украинские войска нанесли удар по Дебальцево в ДНР - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские войска нанесли удар по Дебальцево в ДНР
Украинские войска в 00.01 выпустили шесть ракет из РСЗО по Дебальцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T06:51
2023-02-22T06:51
2023-02-22T06:52
сцкк
украина
дебальцево
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 00.01 выпустили шесть ракет из РСЗО по Дебальцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:01 - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Дебальцево: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230221/obstrel-1853426440.html
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дебальцево
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сцкк, украина, дебальцево, донецкая народная республика
СЦКК, Украина, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
06:51 22.02.2023 (обновлено: 06:52 22.02.2023)
Украинские войска нанесли удар по Дебальцево в ДНР
ВСУ выпустили по Дебальцево в ДНР шесть ракет из РСЗО