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Украинские войска нанесли удар по Дебальцево в ДНР

Украинские войска нанесли удар по Дебальцево в ДНР - РИА Новости, 22.02.2023

Украинские войска нанесли удар по Дебальцево в ДНР

Украинские войска в 00.01 выпустили шесть ракет из РСЗО по Дебальцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T06:51

2023-02-22T06:51

2023-02-22T06:52

сцкк

украина

дебальцево

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 00.01 выпустили шесть ракет из РСЗО по Дебальцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:01 - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Дебальцево: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230221/obstrel-1853426440.html

украина

дебальцево

донецкая народная республика

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сцкк, украина, дебальцево, донецкая народная республика