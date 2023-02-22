https://ria.ru/20230222/dagestan-1853713849.html

В Дагестане задержали четырех человек по делу о крупном хищении газа

В Дагестане задержали четырех человек по делу о крупном хищении газа - РИА Новости, 22.02.2023

В Дагестане задержали четырех человек по делу о крупном хищении газа

Четыре человека, в том числе заместитель начальника отдела компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", задержаны в Дагестане в рамках уголовного дела о хищении... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:44

2023-02-22T13:44

2023-02-22T13:44

происшествия

карабудахкентский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе заместитель начальника отдела компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", задержаны в Дагестане в рамках уголовного дела о хищении природного газа на сумму более 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике. По данным следствия, с октября 2021 года по апрель 2022 года должностные лица ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" в сговоре с владельцами тепличных хозяйств в селе Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана похитили газ в объеме свыше 22 тысяч кубометров. Сумма ущерба превысила 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. "В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны: заместитель начальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", техник по метрологии территориального управления по Карабужахкентскому району ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", специалист по земельным и имущественным отношениям администрации села Уллубийаул и работник тепличного хозяйства", – говорится в сообщении. Задержанные допрошены в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20221208/khischeniya-1837132837.html

карабудахкентский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан