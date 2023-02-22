https://ria.ru/20230222/china-1853832796.html

Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису

Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису - РИА Новости, 22.02.2023

Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису

Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил в среду... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:38

2023-02-22T17:38

2023-02-22T17:45

китай

ван и (политик)

в мире

россия

москва

владимир путин

мюнхенская конференция по безопасности

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Китай будет, как и прежде, придерживаться объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.Он добавил, что Пекин также продолжит "играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса".

https://ria.ru/20230222/rossiya-1853829141.html

китай

россия

москва

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китай, ван и (политик), в мире, россия, москва, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности