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Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису - РИА Новости, 22.02.2023
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Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису
Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису - РИА Новости, 22.02.2023
Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису
Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил в среду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:38
2023-02-22T17:45
китай
ван и (политик)
в мире
россия
москва
владимир путин
мюнхенская конференция по безопасности
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Китай будет, как и прежде, придерживаться объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.Он добавил, что Пекин также продолжит "играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса".
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китай, ван и (политик), в мире, россия, москва, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности
Китай, Ван И (политик), В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Мюнхенская конференция по безопасности
17:38 22.02.2023 (обновлено: 17:45 22.02.2023)
 
Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису

Ван И: Китай будет придерживаться объективной и справедливой позиции по кризису на Украине

© POOL / Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китай будет, как и прежде, придерживаться объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.
Он добавил, что Пекин также продолжит "играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса".
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КитайВан И (политик)В миреРоссияМоскваВладимир ПутинМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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