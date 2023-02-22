01:03 22.02.2023 (обновлено: 01:44 22.02.2023)
Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке"
Представитель постпредства Британии Фиппс: Лондон осуждает диверсию на "Северном потоке"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания осуждает диверсию на "Северном потоке" и поддерживает расследование ФРГ, Швеции и Дании, заявил на заседании Совбеза ООН представитель британского постпредства Томас Фиппс.
"Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода "Северный поток", - сказал Фиппс.
По его словам, Лондон приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства-члены ООН о том, что расследование продолжается. "Великобритания полностью поддерживает эти технические расследования, проводимые компетентными национальными органами, и ожидает их результатов", - указал он.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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