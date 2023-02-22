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Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023
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Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке"
Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023
Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке"
Великобритания осуждает диверсию на "Северном потоке" и поддерживает расследование ФРГ, Швеции и Дании, заявил на заседании Совбеза ООН представитель... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:03
2023-02-22T01:44
в мире
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владимир путин
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оон
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания осуждает диверсию на "Северном потоке" и поддерживает расследование ФРГ, Швеции и Дании, заявил на заседании Совбеза ООН представитель британского постпредства Томас Фиппс. По его словам, Лондон приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства-члены ООН о том, что расследование продолжается. "Великобритания полностью поддерживает эти технические расследования, проводимые компетентными национальными органами, и ожидает их результатов", - указал он. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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в мире, германия, швеция, дания, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Швеция, Дания, Владимир Путин, Алексей Миллер, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
01:03 22.02.2023 (обновлено: 01:44 22.02.2023)
 
Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке"

Представитель постпредства Британии Фиппс: Лондон осуждает диверсию на "Северном потоке"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания осуждает диверсию на "Северном потоке" и поддерживает расследование ФРГ, Швеции и Дании, заявил на заседании Совбеза ООН представитель британского постпредства Томас Фиппс.
"Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода "Северный поток", - сказал Фиппс.
По его словам, Лондон приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства-члены ООН о том, что расследование продолжается. "Великобритания полностью поддерживает эти технические расследования, проводимые компетентными национальными органами, и ожидает их результатов", - указал он.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября 2022, 16:45В мире
В Британии отрицают причастность к терактам на "Северных потоках"
 
В миреГерманияШвецияДанияВладимир ПутинАлексей МиллерООНГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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