https://ria.ru/20230222/britaniya-1853581100.html

Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке"

Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023

Британский дипломат в ООН осудил диверсию на "Северном потоке"

Великобритания осуждает диверсию на "Северном потоке" и поддерживает расследование ФРГ, Швеции и Дании, заявил на заседании Совбеза ООН представитель... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:03

2023-02-22T01:03

2023-02-22T01:44

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оон

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания осуждает диверсию на "Северном потоке" и поддерживает расследование ФРГ, Швеции и Дании, заявил на заседании Совбеза ООН представитель британского постпредства Томас Фиппс. По его словам, Лондон приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства-члены ООН о том, что расследование продолжается. "Великобритания полностью поддерживает эти технические расследования, проводимые компетентными национальными органами, и ожидает их результатов", - указал он. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/oproverzhenie-1827775444.html

германия

швеция

дания

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в мире, германия, швеция, дания, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2