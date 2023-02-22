03:39 22.02.2023 (обновлено: 03:40 22.02.2023)
СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек
G1: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек, еще 49 числятся пропавшими
© Фото предоставлено правительством штата Рорайма Наводнение в Бразилии
© Фото предоставлено правительством штата Рорайма
Наводнение в Бразилии. Архивное фото
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести, сообщил портал G1.
"Спасательные команды возобновили во вторник поиск жертв шторма, обрушившегося на северное побережье Сан-Паулу в минувшие выходные. По данным службы гражданской обороны, погибли 46 человек - 45 в Сан-Себастьяне и один в Убатубе. ...Ранее сообщалось о 49 пропавших без вести", - говорится в материале на сайте портала.
Рекордные осадки в Сан-Паулу в выходные достигали 600 миллиметров в отдельных районах, сейчас в регионе продолжаются умеренные дожди. Спасательные работы сосредоточены на южном побережье города Сан-Себастьян, на который пришелся основной удар стихии.
По информации властей Сан-Паулу, 766 человек в регионе остались без жилья из-за наводнений и оползней, из пострадавших зон эвакуированы 1730 человек. Губернатор Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтас объявил Гуаружу, Бертиогу, Сан-Себастьян, Карагуататубу, Ильябелу и Убатубу зонами бедствия.
Президент России Владимир Путин в понедельник выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу да Силве в связи с трагическими последствиями этих наводнений.
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