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СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек - РИА Новости, 22.02.2023
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СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек
СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек - РИА Новости, 22.02.2023
СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек
Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:39
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владимир путин
сан-паулу (город)
россия
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести, сообщил портал G1. Рекордные осадки в Сан-Паулу в выходные достигали 600 миллиметров в отдельных районах, сейчас в регионе продолжаются умеренные дожди. Спасательные работы сосредоточены на южном побережье города Сан-Себастьян, на который пришелся основной удар стихии. По информации властей Сан-Паулу, 766 человек в регионе остались без жилья из-за наводнений и оползней, из пострадавших зон эвакуированы 1730 человек. Губернатор Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтас объявил Гуаружу, Бертиогу, Сан-Себастьян, Карагуататубу, Ильябелу и Убатубу зонами бедствия. Президент России Владимир Путин в понедельник выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу да Силве в связи с трагическими последствиями этих наводнений.
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владимир путин, сан-паулу (город), россия, бразилия, в мире
Владимир Путин, Сан-Паулу (город), Россия, Бразилия, В мире
03:39 22.02.2023 (обновлено: 03:40 22.02.2023)
 
СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек

G1: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек, еще 49 числятся пропавшими

© Фото предоставлено правительством штата Рорайма Наводнение в Бразилии
Наводнение в Бразилии
© Фото предоставлено правительством штата Рорайма
Наводнение в Бразилии. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести, сообщил портал G1.
"Спасательные команды возобновили во вторник поиск жертв шторма, обрушившегося на северное побережье Сан-Паулу в минувшие выходные. По данным службы гражданской обороны, погибли 46 человек - 45 в Сан-Себастьяне и один в Убатубе. ...Ранее сообщалось о 49 пропавших без вести", - говорится в материале на сайте портала.
Рекордные осадки в Сан-Паулу в выходные достигали 600 миллиметров в отдельных районах, сейчас в регионе продолжаются умеренные дожди. Спасательные работы сосредоточены на южном побережье города Сан-Себастьян, на который пришелся основной удар стихии.
По информации властей Сан-Паулу, 766 человек в регионе остались без жилья из-за наводнений и оползней, из пострадавших зон эвакуированы 1730 человек. Губернатор Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтас объявил Гуаружу, Бертиогу, Сан-Себастьян, Карагуататубу, Ильябелу и Убатубу зонами бедствия.
Президент России Владимир Путин в понедельник выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу да Силве в связи с трагическими последствиями этих наводнений.
Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 05:07
Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек
 
Владимир ПутинСан-Паулу (город)РоссияБразилияВ мире
 
 
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