https://ria.ru/20230222/braziliya-1853587457.html

СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек

СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек - РИА Новости, 22.02.2023

СМИ: число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек

Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T03:39

2023-02-22T03:39

2023-02-22T03:40

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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести, сообщил портал G1. Рекордные осадки в Сан-Паулу в выходные достигали 600 миллиметров в отдельных районах, сейчас в регионе продолжаются умеренные дожди. Спасательные работы сосредоточены на южном побережье города Сан-Себастьян, на который пришелся основной удар стихии. По информации властей Сан-Паулу, 766 человек в регионе остались без жилья из-за наводнений и оползней, из пострадавших зон эвакуированы 1730 человек. Губернатор Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтас объявил Гуаружу, Бертиогу, Сан-Себастьян, Карагуататубу, Ильябелу и Убатубу зонами бедствия. Президент России Владимир Путин в понедельник выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу да Силве в связи с трагическими последствиями этих наводнений.

https://ria.ru/20230219/gabriel-1852924545.html

сан-паулу (город)

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владимир путин, сан-паулу (город), россия, бразилия, в мире