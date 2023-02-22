https://ria.ru/20230222/boevik-1853758451.html
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 22.02.2023
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*
В Нижегородской области задержан участвовавший боевых действиях в Донбассе боевик украинской радикальной организации "Правый сектор"*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:32
2023-02-22T15:32
2023-02-22T15:33
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
правый сектор
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. В Нижегородской области задержан участвовавший боевых действиях в Донбассе боевик украинской радикальной организации "Правый сектор"*, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, житель Нижегородской области в 2015 году выехал на территорию Украины, где принял участие в боевых действиях в составе подразделения "Правого сектора"* (запрещенного в России), после чего вернулся в Россию. "Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании задержан… По месту регистрации и жительства фигуранта уголовного дела проведены следственные действия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230215/boevik-1852096558.html
нижегородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Россия, Правый сектор, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:32 22.02.2023 (обновлено: 15:33 22.02.2023)
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*
В Нижегородской области задержали воевавшего против России боевика "Правого сектора"