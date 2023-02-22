https://ria.ru/20230222/boevik-1853758451.html

В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*

В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 22.02.2023

В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*

В Нижегородской области задержан участвовавший боевых действиях в Донбассе боевик украинской радикальной организации "Правый сектор"*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:32

2023-02-22T15:32

2023-02-22T15:33

специальная военная операция на украине

происшествия

нижегородская область

россия

правый сектор

украина

ситуация в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. В Нижегородской области задержан участвовавший боевых действиях в Донбассе боевик украинской радикальной организации "Правый сектор"*, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, житель Нижегородской области в 2015 году выехал на территорию Украины, где принял участие в боевых действиях в составе подразделения "Правого сектора"* (запрещенного в России), после чего вернулся в Россию. "Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании задержан… По месту регистрации и жительства фигуранта уголовного дела проведены следственные действия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230215/boevik-1852096558.html

нижегородская область

россия

украина

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Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр