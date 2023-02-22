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В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/boevik-1853758451.html
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 22.02.2023
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*
В Нижегородской области задержан участвовавший боевых действиях в Донбассе боевик украинской радикальной организации "Правый сектор"*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:32
2023-02-22T15:33
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
правый сектор
украина
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. В Нижегородской области задержан участвовавший боевых действиях в Донбассе боевик украинской радикальной организации "Правый сектор"*, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, житель Нижегородской области в 2015 году выехал на территорию Украины, где принял участие в боевых действиях в составе подразделения "Правого сектора"* (запрещенного в России), после чего вернулся в Россию. "Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании задержан… По месту регистрации и жительства фигуранта уголовного дела проведены следственные действия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230215/boevik-1852096558.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Россия, Правый сектор, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:32 22.02.2023 (обновлено: 15:33 22.02.2023)
 
В Нижегородской области задержали боевика "Правого сектора"*

В Нижегородской области задержали воевавшего против России боевика "Правого сектора"

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. В Нижегородской области задержан участвовавший боевых действиях в Донбассе боевик украинской радикальной организации "Правый сектор"*, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, житель Нижегородской области в 2015 году выехал на территорию Украины, где принял участие в боевых действиях в составе подразделения "Правого сектора"* (запрещенного в России), после чего вернулся в Россию.
"Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании задержан… По месту регистрации и жительства фигуранта уголовного дела проведены следственные действия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Сотрудники ФСБ с задержанным членом украинской террористической организации в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 10:47Специальная военная операция на Украине
В Ростове-на-Дону задержали боевика "Азова"*
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьРоссияПравый секторУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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