https://ria.ru/20230222/belorussiya-1853826287.html

Белорусские сенаторы одобрили законопроект о возможности казни за госизмену

Белорусские сенаторы одобрили законопроект о возможности казни за госизмену - РИА Новости, 22.02.2023

Белорусские сенаторы одобрили законопроект о возможности казни за госизмену

Белорусские сенаторы одобрили на сессии в среду законопроект о возможности смертной казни для чиновников, совершивших измену государству, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:24

2023-02-22T17:24

2023-02-22T17:24

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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Белорусские сенаторы одобрили на сессии в среду законопроект о возможности смертной казни для чиновников, совершивших измену государству, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента республики. Накануне проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" приняла в окончательном чтения нижняя палата парламента. Для вступления в силу законопроект должен подписать президент. По информации пресс-службы, сенаторы рассмотрели в среду проект закона. "Законопроект направлен на повышение степени защищенности общественной и государственной безопасности от террористических и иных угроз, а также на усиление превентивной функции уголовного кодекса Республики Беларусь", - сообщается в Telegram-канале верхней палаты парламента. Подчеркивается, что "в целях предотвращения распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущения признания практики и идеологии терроризма как правильных и заслуживающих поддержки моделей поведения устанавливается уголовная ответственность за пропаганду терроризма". Ранее в нижней палате парламента сообщали, что законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса "Измена государству". Также предусмотрена возможность применения наказания в виде штрафа за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства, а также увеличение размера штрафа за совершение таких преступлений до 50 тысяч базовых величин. Законопроектом предполагается освобождение от уголовной ответственности граждан, участвовавших в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой" и "диверсия", если они своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказали содействие в предотвращении этих преступлений. Белорусское законодательство предлагается дополнить статьей "нарушение требований по защите государственных секретов", которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Белоруссии либо иностранных государств, переданных республике, за ее пределы. Законопроект предполагает увеличение до десяти суток срока, на который может быть задержан человек по непосредственно возникшему подозрению по статьям "измена государству", "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "шпионаж", "агентурная деятельность", "акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля", "диверсия". Также предлагается увеличение до 20 суток срока, в течение которого таким людям должно быть предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20230219/belorussiya-1852938360.html

https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813194860.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, казнь