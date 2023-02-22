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"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/bayden-1853891210.html
"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев
"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев - РИА Новости, 22.02.2023
"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев
Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:58
2023-02-22T23:08
в мире
джо байден
мегин келли
владимир зеленский
украина
киев
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли."СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей", — объяснила она.По ее словам, Белый дом солгал, сообщив, что к поездке давно готовились. Есть доказательства, подтверждающие тот факт, что решение было принято не ранее, чем на прошлой неделе.Байден, как отметила Келли, заверил киевские власти в том, что американцы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но "это тоже вымысел администрации".В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о планах американского лидера, но Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".
https://ria.ru/20230222/putin-1853881552.html
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в мире, джо байден, мегин келли, владимир зеленский, украина, киев, сша
В мире, Джо Байден, Мегин Келли, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США, Специальная военная операция на Украине
21:58 22.02.2023 (обновлено: 23:08 22.02.2023)
 
"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев

Журналистка Sky News Мегин Келли: президент США Байден посетил Киев для поднятия рейтингов

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли.
"СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей", — объяснила она.
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По ее словам, Белый дом солгал, сообщив, что к поездке давно готовились. Есть доказательства, подтверждающие тот факт, что решение было принято не ранее, чем на прошлой неделе.
Байден, как отметила Келли, заверил киевские власти в том, что американцы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но "это тоже вымысел администрации".
"Нет, мы не готовы! Как показывают опросы общественного мнения, показатели поддержки дальнейшего вооружения и финансирования Украины смещаются в невыгодном ему направлении — все ниже и ниже", — подчеркнула ведущая.
В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о планах американского лидера, но Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденМегин КеллиВладимир ЗеленскийУкраинаКиевСША
 
 
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