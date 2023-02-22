https://ria.ru/20230222/bayden-1853891210.html

"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев

"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев - РИА Новости, 22.02.2023

"Дело не в Украине". В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев

Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T21:58

2023-02-22T21:58

2023-02-22T23:08

в мире

джо байден

мегин келли

владимир зеленский

украина

киев

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли."СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей", — объяснила она.По ее словам, Белый дом солгал, сообщив, что к поездке давно готовились. Есть доказательства, подтверждающие тот факт, что решение было принято не ранее, чем на прошлой неделе.Байден, как отметила Келли, заверил киевские власти в том, что американцы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но "это тоже вымысел администрации".В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о планах американского лидера, но Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".

https://ria.ru/20230222/putin-1853881552.html

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

украина

киев

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, мегин келли, владимир зеленский, украина, киев, сша