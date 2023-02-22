Рейтинг@Mail.ru
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/bayden-1853882964.html
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу - РИА Новости, 22.02.2023
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО с темным пятном – следом от пепла, которым он, как католик, намазал... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:46
2023-02-22T20:46
в мире
сша
польша
киев
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853549931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9da05741ab06b49e233dc9ce245fb.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО с темным пятном – следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день начала великого поста. Традицию "пепельной среды" Байден блюдет ежегодно, давая несведущим комментаторам повод забеспокоиться о своем самочувствии. "Темное пятно на лбу президента – это, очевидно, пепел от католической традиции, практикуемой каждый год в пепельную среду", - написал пул Белого дома. Встречей с лидерами "бухарестской девятки", восточноевропейских стран-членов НАТО, Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала не объявленная заранее поездка в украинскую столицу Киев. Покидая Варшаву, американский лидер споткнулся на трапе самолета, но быстро и без видимых потерь встал на ноги и помахал провожающим.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html
https://ria.ru/20230221/samolet-1853501947.html
сша
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853549931_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d115f659d5eaad15ce2faaf1223d07e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, польша, киев, джо байден, нато
В мире, США, Польша, Киев, Джо Байден, НАТО
20:46 22.02.2023
 
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу

Байден пришел встречу с восточноевропейскими союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО с темным пятном – следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день начала великого поста.
Традицию "пепельной среды" Байден блюдет ежегодно, давая несведущим комментаторам повод забеспокоиться о своем самочувствии.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 16:03
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев
"Темное пятно на лбу президента – это, очевидно, пепел от католической традиции, практикуемой каждый год в пепельную среду", - написал пул Белого дома.
Встречей с лидерами "бухарестской девятки", восточноевропейских стран-членов НАТО, Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала не объявленная заранее поездка в украинскую столицу Киев.
Покидая Варшаву, американский лидер споткнулся на трапе самолета, но быстро и без видимых потерь встал на ноги и помахал провожающим.
Президент Джо Байден садится в самолет Air Force One - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 17:10
Из самолета Байдена в Польше выпал человек
 
В миреСШАПольшаКиевДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала