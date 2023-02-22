https://ria.ru/20230222/bayden-1853882964.html
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу - РИА Новости, 22.02.2023
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО с темным пятном – следом от пепла, которым он, как католик, намазал... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:46
2023-02-22T20:46
2023-02-22T20:46
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО с темным пятном – следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день начала великого поста. Традицию "пепельной среды" Байден блюдет ежегодно, давая несведущим комментаторам повод забеспокоиться о своем самочувствии. "Темное пятно на лбу президента – это, очевидно, пепел от католической традиции, практикуемой каждый год в пепельную среду", - написал пул Белого дома. Встречей с лидерами "бухарестской девятки", восточноевропейских стран-членов НАТО, Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала не объявленная заранее поездка в украинскую столицу Киев. Покидая Варшаву, американский лидер споткнулся на трапе самолета, но быстро и без видимых потерь встал на ноги и помахал провожающим.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html
https://ria.ru/20230221/samolet-1853501947.html
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в мире, сша, польша, киев, джо байден, нато
В мире, США, Польша, Киев, Джо Байден, НАТО
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
Байден пришел встречу с восточноевропейскими союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу