https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы

Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы - РИА Новости, 22.02.2023

Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы

Президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщил пул Белого дома. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:55

2023-02-22T19:55

2023-02-22T20:38

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщил пул Белого дома.Прежде чем зайти в воздушное судно, американский лидер помахал провожающим. Общаться с репортерами он не стал.Прибытие Байдена в столицу Польши также запомнилось неприятным инцидентом — при выходе из президентского самолета один из пассажиров споткнулся и скатился с трапа. Человек пролетел примерно половину из общего количества ступеней. Пострадавшим мог оказаться высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, который сопровождал главу государства в его поездке.Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20220618/bayden-1796466766.html

https://ria.ru/20221107/bayden-1829557085.html

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Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет 2023-02-22T19:55 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, варшава, сша, джо байден, польша