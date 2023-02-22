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Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы - РИА Новости, 22.02.2023
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Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы - РИА Новости, 22.02.2023
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
Президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщил пул Белого дома. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:55
2023-02-22T20:38
в мире
варшава
сша
джо байден
польша
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщил пул Белого дома.Прежде чем зайти в воздушное судно, американский лидер помахал провожающим. Общаться с репортерами он не стал.Прибытие Байдена в столицу Польши также запомнилось неприятным инцидентом — при выходе из президентского самолета один из пассажиров споткнулся и скатился с трапа. Человек пролетел примерно половину из общего количества ступеней. Пострадавшим мог оказаться высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, который сопровождал главу государства в его поездке.Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20220618/bayden-1796466766.html
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Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет
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в мире, варшава, сша, джо байден, польша
В мире, Варшава, США, Джо Байден, Польша
19:55 22.02.2023 (обновлено: 20:38 22.02.2023)
 
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы

Президент США Байден споткнулся и упал вперед при посадке в самолет при отлете из Варшавы

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщил пул Белого дома.
"На полпути вверх по основному трапу он споткнулся и упал вперед. Он быстро поднялся и <...> продолжил движение к двери", — говорится в описании инцидента.
Прежде чем зайти в воздушное судно, американский лидер помахал провожающим. Общаться с репортерами он не стал.
Прибытие Байдена в столицу Польши также запомнилось неприятным инцидентом — при выходе из президентского самолета один из пассажиров споткнулся и скатился с трапа. Человек пролетел примерно половину из общего количества ступеней. Пострадавшим мог оказаться высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, который сопровождал главу государства в его поездке.
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Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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