Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом
Глава МИД Венгрии Сийярто считает, что Путину и Байдену стоило бы провести встречу
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Для урегулирования украинского кризиса необходимы переговоры России и США, в Будапеште полагают, что главам двух государств стоило бы провести встречу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов, думаю, что они оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом... Необходимо сейчас же положить конец этому... (конфликту - ред.), поскольку если прямо сейчас не последует прекращение огня и не начнутся мирные переговоры, может случиться огромная беда", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Власти Венгрии неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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