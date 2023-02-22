https://ria.ru/20230222/bayden-1853802623.html

Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ ошибкой

Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ ошибкой - РИА Новости, 22.02.2023

Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ ошибкой

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 большой ошибкой, сообщают журналисты пресс-пула Белого дома. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:46

2023-02-22T16:46

2023-02-22T18:34

москва

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 большой ошибкой, сообщают журналисты пресс-пула Белого дома.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."На вопрос журналистов перед встречей с "Бухарестской девяткой" президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 - это "большая ошибка", - сообщил в Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О'Кифи.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230222/ogayo-1853807101.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853756715.html

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