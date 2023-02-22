16:46 22.02.2023 (обновлено: 18:34 22.02.2023)
Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ ошибкой
Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ большой ошибкой
© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 большой ошибкой, сообщают журналисты пресс-пула Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
"На вопрос журналистов перед встречей с "Бухарестской девяткой" президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 - это "большая ошибка", - сообщил в Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О'Кифи.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.