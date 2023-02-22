08:00 22.02.2023 (обновлено: 09:41 22.02.2023)
Чтобы спасти Украину, Байден собрался судить Путина
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Вчерашняя варшавская речь Джо Байдена не стала ответом на прозвучавшее за несколько часов до нее выступление Владимира Путина, не было в ней и обращения к русскому народу, о чем предварительно намекали в Вашингтоне. Хотя президент США один раз использовал этот оборот, заявив, что обращается к россиянам:
"Я снова обращаюсь к российскому народу. США и Европа не пытаются уничтожить или контролировать Россию. Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы русских, которые хотят жить в мире с другими, не являются нашими врагами. Это трагедия. Президент Путин выбрал войну, он может прекратить войну одним словом. Если Россия прекратит агрессию против Украины — прекратится война, если Украина прекратит защищать себя — это будет конец Украины".
Запад говорит, что он нам не враг? Но почему тогда он пытался и пытается отторгнуть от России ее западные земли, называемые Украиной, по случайному трагическому изгибу русской истории оказавшиеся в отдельном, независимом государстве? Именно отторгнуть — увести Украину в Евросоюз и НАТО. Эти планы появились ведь задолго до переворота 2014-го. Переделать живущих там русских и малороссов-украинцев в антирусских украинцев — это ведь тоже входило в планы Запада еще до победы Майдана. И это не угроза русскому народу, не угроза нашей цивилизации, не угроза России? Атлантисты говорят: конечно нет, мы же не нападаем на вас. Просто хотели мирно отторгнуть ваши земли и часть вашего народа, а вы вдруг вздумали сопротивляться! Кто же вы после этого? Силы зла. Байден так и сказал: "Мы на стороне света, а не тьмы, свободы, а не рабства".
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Все просто: достаточно сделать вид, будто не понимаешь, что Россия и Украина — это единое целое для нашего народа, и можно клеймить "диктатора, стремящегося возродить свою империю", чем Байден и занимался в Варшаве. Он называл русскую армию "вандалами", говорил о том, что русские "нападали на Финляндию, Польшу, Молдавию, Грузию, теперь напали на Украину", и заверял: "Украина никогда не станет жертвой России". Да, Украина не может быть жертвой России, потому что она с ней одно целое. Украина — жертва Запада, пытающегося разделить, разрушить русский мир. И не останавливающегося при этом ни перед какой ложью. Россия напала на Молдавию? Или в ходе распада СССР распалась и Молдавская ССР? Россия напала на Грузию? Или еще до распада СССР затрещала Грузинская ССР, от которой откололись Абхазия и Южная Осетия, а в 2008 году грузинские власти попытались силой вернуть себе осетинские земли? Неважно, в патетической речи о борьбе с силами зла можно врать: "Путин думал, что НАТО распадется, но она сплочена как никогда". Но Путин никогда не говорил об этом и не делал ставку на раскол НАТО. Можно врать, что "Россия использовала изнасилование как оружие, Россия крала украинских детей, Россия совершила множество военных преступлений", говоря о том, чего не было. Можно восклицать, что "Путин хотел уморить мир голодом" — и только Запад спас его (это о зерновой сделке, если что).
Но речь Байдена была наполнена не только ложью, но и угрозами:
"Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну, и обеспечим справедливый суд над теми, кто виновен в преступлениях против человечности".
То есть Байден, называвший Путина "убийцей" еще в 2021 году, призывавший к его свержению в 2022-м, верен себе: теперь он обещает судить все руководство России (потому что Штаты называют преступниками всех наших руководителей). Это последовательная позиция для человека, еще в 2011 году призывавшего Путина не возвращаться в президентское кресло, — и она, конечно, не имеет никакого отношения ни к вмешательству в наши внутренние дела, ни к угрозам нашей стране. Нет, это просто праведный гнев лидера "свободного мира".
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На кого все это рассчитано? Естественно, не на Россию — речь Байдена обращена в первую очередь к американцам и европейцам. Именно их он хочет убедить в том, что нужно до конца стоять за Украину, именно их он пугает тем, что "на кону в этой войне — свобода будущих поколений". Все так, вот только на кону стоит судьба будущих российских поколений. И не Байдену, и не Западу решать ее — только наш народ сам будет определять свою судьбу. И он не хочет вверять ее Западу — именно поэтому мы и победим. А попытки Байдена убедить Запад в том, что "жажда земли и власти" Путина потерпит крах, не годятся даже для думающих европейцев и американцев, потому что все ровным счетом наоборот. Русской земли и власти — даже не над Россией, а над миром — хочет как раз та сила, которую и представляет Байден. Англосаксонская, атлантическая наднациональная элита — и ее ждет неминуемый крах. Сначала на российском фронте, а потом и в глобальном масштабе.
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