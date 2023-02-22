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В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России - РИА Новости, 22.02.2023
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В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России
В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России - РИА Новости, 22.02.2023
В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России
В столице Демократической Республики Конго прошел автопробег в поддержку России, рассказал РИА Новости местный активист Жан Густав Мукади. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:43
2023-02-22T19:50
россия
киншаса (город)
демократическая республика конго
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КИНШАСА, 22 фев — РИА Новости. В столице Демократической Республики Конго прошел автопробег в поддержку России, рассказал РИА Новости местный активист Жан Густав Мукади. "Сегодня в Киншасе мы с активистами организовали автопробег в поддержку России. Эта акция была организована второй раз. Первую мы провели в прошлом году после начала спецоперации", — сказал собеседник агентства. Колонна машин с флагами России и ДРК проехалась по бульвару 30-го июня, бульвару Полковника Чачи и улице Жюстис. Встречая колонну, местные жители скандировали: "Россия, Путин, вперед!"
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россия
киншаса (город)
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россия, киншаса (город), демократическая республика конго
Россия, Киншаса (город), Демократическая Республика Конго
19:43 22.02.2023 (обновлено: 19:50 22.02.2023)
 
В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России

В столице Киншасе активисты провели автопробег в поддержку России

Автопробег в поддержку России, организованный активистами, прошел в столице Демократической Республики Конго
Автопробег в поддержку России, организованный активистами, прошел в столице Демократической Республики Конго
Автопробег в поддержку России, организованный активистами, прошел в столице Демократической Республики Конго
Читать ria.ru в
КИНШАСА, 22 фев — РИА Новости. В столице Демократической Республики Конго прошел автопробег в поддержку России, рассказал РИА Новости местный активист Жан Густав Мукади.
"Сегодня в Киншасе мы с активистами организовали автопробег в поддержку России. Эта акция была организована второй раз. Первую мы провели в прошлом году после начала спецоперации", — сказал собеседник агентства.
Колонна машин с флагами России и ДРК проехалась по бульвару 30-го июня, бульвару Полковника Чачи и улице Жюстис. Встречая колонну, местные жители скандировали: "Россия, Путин, вперед!"
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РоссияКиншаса (город)Демократическая Республика Конго
 
 
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