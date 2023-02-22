https://ria.ru/20230222/avtoprobeg-1853872354.html

В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России

В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России - РИА Новости, 22.02.2023

В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России

В столице Демократической Республики Конго прошел автопробег в поддержку России, рассказал РИА Новости местный активист Жан Густав Мукади. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:43

2023-02-22T19:43

2023-02-22T19:50

россия

киншаса (город)

демократическая республика конго

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КИНШАСА, 22 фев — РИА Новости. В столице Демократической Республики Конго прошел автопробег в поддержку России, рассказал РИА Новости местный активист Жан Густав Мукади. "Сегодня в Киншасе мы с активистами организовали автопробег в поддержку России. Эта акция была организована второй раз. Первую мы провели в прошлом году после начала спецоперации", — сказал собеседник агентства. Колонна машин с флагами России и ДРК проехалась по бульвару 30-го июня, бульвару Полковника Чачи и улице Жюстис. Встречая колонну, местные жители скандировали: "Россия, Путин, вперед!"

https://ria.ru/20230218/miting-1852831537.html

россия

киншаса (город)

демократическая республика конго

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россия, киншаса (город), демократическая республика конго