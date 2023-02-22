https://ria.ru/20230222/avtoprobeg-1853872354.html
В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России
В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России - РИА Новости, 22.02.2023
В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России
В столице Демократической Республики Конго прошел автопробег в поддержку России, рассказал РИА Новости местный активист Жан Густав Мукади. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:43
2023-02-22T19:43
2023-02-22T19:50
россия
киншаса (город)
демократическая республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853871284_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_c3307804c03779584fe55d8f1e4c679a.jpg
КИНШАСА, 22 фев — РИА Новости. В столице Демократической Республики Конго прошел автопробег в поддержку России, рассказал РИА Новости местный активист Жан Густав Мукади. "Сегодня в Киншасе мы с активистами организовали автопробег в поддержку России. Эта акция была организована второй раз. Первую мы провели в прошлом году после начала спецоперации", — сказал собеседник агентства. Колонна машин с флагами России и ДРК проехалась по бульвару 30-го июня, бульвару Полковника Чачи и улице Жюстис. Встречая колонну, местные жители скандировали: "Россия, Путин, вперед!"
https://ria.ru/20230218/miting-1852831537.html
россия
киншаса (город)
демократическая республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853871284_291:0:1170:659_1920x0_80_0_0_054ce0203be7210f28c901f47308c21d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киншаса (город), демократическая республика конго
Россия, Киншаса (город), Демократическая Республика Конго
19:43 22.02.2023 (обновлено: 19:50 22.02.2023)
В ДР Конго состоялся автопробег в поддержку России
В столице Киншасе активисты провели автопробег в поддержку России