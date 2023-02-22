https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669686.html

В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск

В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск - РИА Новости, 22.02.2023

В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:16

2023-02-22T12:16

2023-02-22T12:24

специальная военная операция на украине

донецк

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск."Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска - не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его - это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html

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украина

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Кирилл Волков

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