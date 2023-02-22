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В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669686.html
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск - РИА Новости, 22.02.2023
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:16
2023-02-22T12:24
специальная военная операция на украине
донецк
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск."Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска - не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его - это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html
донецк
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донецк, артемовск, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:16 22.02.2023 (обновлено: 12:24 22.02.2023)
 
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск

Советник Пушилина Гагин заявил, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск

© AP Photo / LibkosМестные жители на улице в Артемовске
Местные жители на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Libkos
Местные жители на улице в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск.
"Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска - не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его - это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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