https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669686.html
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск - РИА Новости, 22.02.2023
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:16
2023-02-22T12:16
2023-02-22T12:24
специальная военная операция на украине
донецк
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск."Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска - не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его - это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html
донецк
артемовск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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12:16 22.02.2023 (обновлено: 12:24 22.02.2023)
В Донецке считают, что украинские войска скоро сдадут Артемовск
Советник Пушилина Гагин заявил, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск