В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ
В Ярославской области арестовали девушку за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Девушка арестована по обвинению в попытке совершить теракт в Ярославской области, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде.
Ранее Telegram-канал "Ярославль Главный" опубликовал видео с задержанием девушки полицией. На видео она рассказывает, что сотрудничала с представителем Службы безопасности Украины, за деньги собирала для него информацию на территории России. По словам девушки, она задержана за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области. По данным канала, девушка – 20-летняя уроженка Саратова. Позже в СМИ появилась информация, что девушку зовут Валерия Зотова.
В силовых структурах региона не комментируют данную информацию.
Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова подтвердила РИА Новости факт ареста. "Постановлением Ярославского районного суда Ярославской области от 18 февраля 2023 года в отношении Валерии Зотовой, обвиняемой в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Козлова.
Она отметила, что срок ареста - 2 месяца, до 16 апреля 2023 года.
Собеседница затруднилась раскрыть детали вменяемого девушке обвинения.
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