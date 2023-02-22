https://ria.ru/20230222/arest-1853702564.html

В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ

В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ - РИА Новости, 22.02.2023

В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ

Девушка арестована по обвинению в попытке совершить теракт в Ярославской области, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:22

2023-02-22T13:22

2023-02-22T13:22

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ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Девушка арестована по обвинению в попытке совершить теракт в Ярославской области, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде. Ранее Telegram-канал "Ярославль Главный" опубликовал видео с задержанием девушки полицией. На видео она рассказывает, что сотрудничала с представителем Службы безопасности Украины, за деньги собирала для него информацию на территории России. По словам девушки, она задержана за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области. По данным канала, девушка – 20-летняя уроженка Саратова. Позже в СМИ появилась информация, что девушку зовут Валерия Зотова. В силовых структурах региона не комментируют данную информацию. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова подтвердила РИА Новости факт ареста. "Постановлением Ярославского районного суда Ярославской области от 18 февраля 2023 года в отношении Валерии Зотовой, обвиняемой в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Козлова. Она отметила, что срок ареста - 2 месяца, до 16 апреля 2023 года. Собеседница затруднилась раскрыть детали вменяемого девушке обвинения.

https://ria.ru/20230217/terakt-1852590449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ярославская область, ярославский областной суд, ярославский районный суд, происшествия