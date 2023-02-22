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В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ - РИА Новости, 22.02.2023
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В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ
В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ - РИА Новости, 22.02.2023
В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ
Девушка арестована по обвинению в попытке совершить теракт в Ярославской области, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:22
2023-02-22T13:22
россия
ярославская область
ярославский областной суд
ярославский районный суд
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Девушка арестована по обвинению в попытке совершить теракт в Ярославской области, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде. Ранее Telegram-канал "Ярославль Главный" опубликовал видео с задержанием девушки полицией. На видео она рассказывает, что сотрудничала с представителем Службы безопасности Украины, за деньги собирала для него информацию на территории России. По словам девушки, она задержана за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области. По данным канала, девушка – 20-летняя уроженка Саратова. Позже в СМИ появилась информация, что девушку зовут Валерия Зотова. В силовых структурах региона не комментируют данную информацию. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова подтвердила РИА Новости факт ареста. "Постановлением Ярославского районного суда Ярославской области от 18 февраля 2023 года в отношении Валерии Зотовой, обвиняемой в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Козлова. Она отметила, что срок ареста - 2 месяца, до 16 апреля 2023 года. Собеседница затруднилась раскрыть детали вменяемого девушке обвинения.
https://ria.ru/20230217/terakt-1852590449.html
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россия, ярославская область, ярославский областной суд, ярославский районный суд, происшествия
Россия, Ярославская область, Ярославский областной суд, Ярославский районный суд, Происшествия
13:22 22.02.2023
 
В Ярославской области арестовали девушку, сотрудничавшую с СБУ

В Ярославской области арестовали девушку за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Девушка арестована по обвинению в попытке совершить теракт в Ярославской области, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде.
Ранее Telegram-канал "Ярославль Главный" опубликовал видео с задержанием девушки полицией. На видео она рассказывает, что сотрудничала с представителем Службы безопасности Украины, за деньги собирала для него информацию на территории России. По словам девушки, она задержана за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области. По данным канала, девушка – 20-летняя уроженка Саратова. Позже в СМИ появилась информация, что девушку зовут Валерия Зотова.
В силовых структурах региона не комментируют данную информацию.
Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова подтвердила РИА Новости факт ареста. "Постановлением Ярославского районного суда Ярославской области от 18 февраля 2023 года в отношении Валерии Зотовой, обвиняемой в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Козлова.
Она отметила, что срок ареста - 2 месяца, до 16 апреля 2023 года.
Собеседница затруднилась раскрыть детали вменяемого девушке обвинения.
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РоссияЯрославская областьЯрославский областной судЯрославский районный судПроисшествия
 
 
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