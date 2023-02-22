https://ria.ru/20230222/arena-1853646367.html
Новосибирская "Сибирь-Арена" готовится для проведения матчей КХЛ
Новосибирская "Сибирь-Арена" готовится для проведения матчей КХЛ - РИА Новости, 22.02.2023
Новосибирская "Сибирь-Арена" готовится для проведения матчей КХЛ
Тестирование всех систем завершается на многофункциональной ледовой "Сибирь-Арене" в Новосибирске в рамках финального этапа ее приемки комиссией Континентальной РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:10
2023-02-22T11:10
2023-02-22T11:33
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НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Тестирование всех систем завершается на многофункциональной ледовой "Сибирь-Арене" в Новосибирске в рамках финального этапа ее приемки комиссией Континентальной хоккейной лиги, сообщил журналистам министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. "У нас уже второй приезд комиссии Континентальной хоккейной лиги, вчера весь день комиссия работала. Сейчас для нас самая главная задача, как можно быстрее привести в соответствие с техническим регламентом лиги все современные спортивные технологии на арене. После этого КХЛ обозначит нам тестовый матч, после чего, исходя из интересов хоккейного клуба "Сибирь" и болельщиков клуба, будем принимать решение о переезде", - сказал он. Министр сообщил, что в настоящее время на "Сибирь-Арене" завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, завершена заливка всех слоев льда на основном поле, нанесена подледная реклама. Ледовое покрытие уже полностью готово к хоккейным матчам. Кроме того, протестирована работа телескопических трибун – бличеров, акустических панелей и системы спортивного освещения ледовой площадки, проведено тестирование телевизионных систем, системы "видеогол", систем медицинского сопровождения, завершается сборка мебели в холлах и спортивном блоке, не останавливается работа клининговых служб. В региональном минспорта отметили, что получение лицензии Континентальной хоккейной лиги – это обязательное условие для проведения хоккейных матчей КХЛ и МХЛ. Главная цель проверок – анализ того, насколько спортивный объект соответствует требованиям технических регламентов лиг. По их итогам выявляются замечания и рекомендации, которые должны быть устранены и учтены до начала официальных игр. Общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске составила 71,2 тысячи квадратных метров. По этому показателю в настоящее время это самый крупный спортивный объект в Сибирском федеральном округе. Дворец спорта включает основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Строительно-монтажные работы на объекте завершены.
https://rsport.ria.ru/20230222/arena-1853605891.html
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спорт, новосибирск, новосибирская область, сибирь, общество
Спорт, Новосибирск, Новосибирская область, Сибирь, Общество
НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Тестирование всех систем завершается на многофункциональной ледовой "Сибирь-Арене" в Новосибирске в рамках финального этапа ее приемки комиссией Континентальной хоккейной лиги, сообщил журналистам министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
"У нас уже второй приезд комиссии Континентальной хоккейной лиги, вчера весь день комиссия работала. Сейчас для нас самая главная задача, как можно быстрее привести в соответствие с техническим регламентом лиги все современные спортивные технологии на арене. После этого КХЛ обозначит нам тестовый матч, после чего, исходя из интересов хоккейного клуба "Сибирь
" и болельщиков клуба, будем принимать решение о переезде", - сказал он.
Министр сообщил, что в настоящее время на "Сибирь-Арене" завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, завершена заливка всех слоев льда на основном поле, нанесена подледная реклама. Ледовое покрытие уже полностью готово к хоккейным матчам.
Кроме того, протестирована работа телескопических трибун – бличеров, акустических панелей и системы спортивного освещения ледовой площадки, проведено тестирование телевизионных систем, системы "видеогол", систем медицинского сопровождения, завершается сборка мебели в холлах и спортивном блоке, не останавливается работа клининговых служб.
В региональном минспорта отметили, что получение лицензии Континентальной хоккейной лиги – это обязательное условие для проведения хоккейных матчей КХЛ и МХЛ. Главная цель проверок – анализ того, насколько спортивный объект соответствует требованиям технических регламентов лиг. По их итогам выявляются замечания и рекомендации, которые должны быть устранены и учтены до начала официальных игр.
Общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске составила 71,2 тысячи квадратных метров. По этому показателю в настоящее время это самый крупный спортивный объект в Сибирском федеральном округе. Дворец спорта включает основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Строительно-монтажные работы на объекте завершены.