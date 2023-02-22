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В Самаре ликвидировали открытое горение в ангаре с продуктами - РИА Новости, 22.02.2023
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В Самаре ликвидировали открытое горение в ангаре с продуктами
В Самаре ликвидировали открытое горение в ангаре с продуктами - РИА Новости, 22.02.2023
В Самаре ликвидировали открытое горение в ангаре с продуктами
Открытый огонь ликвидирован в металлическом ангаре с продуктами в Самаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:18
2023-02-22T17:18
происшествия
самара
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Открытый огонь ликвидирован в металлическом ангаре с продуктами в Самаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Информация о возгорании в металлическом ангаре в Кировском районе города поступила в среду в 15.02 (14.02 мск). Прибывшие пожарные установили, что горит ангар с продуктами питания на площади 200 квадратных метров. В 17.20 (16.20 мск) пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. "В 17.31 (16.31 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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самара
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происшествия, самара, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
17:18 22.02.2023
 
В Самаре ликвидировали открытое горение в ангаре с продуктами

В Самаре спасатели ликвидировали открытое горение в металлическом ангаре с продуктами

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Открытый огонь ликвидирован в металлическом ангаре с продуктами в Самаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании в металлическом ангаре в Кировском районе города поступила в среду в 15.02 (14.02 мск). Прибывшие пожарные установили, что горит ангар с продуктами питания на площади 200 квадратных метров. В 17.20 (16.20 мск) пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"В 17.31 (16.31 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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ПроисшествияСамараКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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