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На Алтае проверят работу органов опеки после сожжения матерью дочери - РИА Новости, 22.02.2023
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На Алтае проверят работу органов опеки после сожжения матерью дочери
На Алтае проверят работу органов опеки после сожжения матерью дочери - РИА Новости, 22.02.2023
На Алтае проверят работу органов опеки после сожжения матерью дочери
Глава Алтайского края Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы после того, как... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:47
2023-02-22T10:47
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 22 фев - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы после того, как жительница региона сожгла заживо полуторагодовалую дочь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее сообщалось, что в селе Урожайном Советского района местная многодетная мать заживо сожгла свою полуторагодовалую дочь на глазах 8-летнего сына. Девочка скончалась, женщина задержана. Известно, что мать в январе ограничили в родительских правах по решению суда, однако изъять детей не успели. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял ситуацию на контроль и поручил заместителю председателя правительства региона Игорю Степаненко представить доклад о причинах произошедшего. "Необходимо оценить качество работы органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы, чтобы ответить на вопрос: все ли было сделано для этой семьи? Требую внести такие предложения, чтобы в будущем исключить подобные угрозы в семьях. Дайте предложения по усилению работы всей системы защиты детства, где давно назрела необходимость повышения заработных плат, требуется обучение специалистов, введение дополнительных ставок для органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних", - цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства. По данным СУСК по региону, женщина, которая сожгла свою дочь, имела признаки психического заболевания. "Требую ответить, принесет ли пользу передача полномочий органов опеки и попечительства на краевой уровень? Также поручаю сформировать программы сопровождения родителей, имеющих психические заболевания", - отметил он.
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Виктор Томенко
10:47 22.02.2023
 
На Алтае проверят работу органов опеки после сожжения матерью дочери

Глава Алтая Томенко призвал проверить работу органов опеки после сожжения матерью дочери

© РИА НовостиДетская рука
Детская рука - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости
Детская рука. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 22 фев - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы после того, как жительница региона сожгла заживо полуторагодовалую дочь, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Ранее сообщалось, что в селе Урожайном Советского района местная многодетная мать заживо сожгла свою полуторагодовалую дочь на глазах 8-летнего сына. Девочка скончалась, женщина задержана. Известно, что мать в январе ограничили в родительских правах по решению суда, однако изъять детей не успели. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял ситуацию на контроль и поручил заместителю председателя правительства региона Игорю Степаненко представить доклад о причинах произошедшего.
"Необходимо оценить качество работы органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы, чтобы ответить на вопрос: все ли было сделано для этой семьи? Требую внести такие предложения, чтобы в будущем исключить подобные угрозы в семьях. Дайте предложения по усилению работы всей системы защиты детства, где давно назрела необходимость повышения заработных плат, требуется обучение специалистов, введение дополнительных ставок для органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних", - цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства.
По данным СУСК по региону, женщина, которая сожгла свою дочь, имела признаки психического заболевания.
"Требую ответить, принесет ли пользу передача полномочий органов опеки и попечительства на краевой уровень? Также поручаю сформировать программы сопровождения родителей, имеющих психические заболевания", - отметил он.
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Алтайский крайВиктор Томенко
 
 
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