https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853115705.html
В Алтайском крае женщина заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына
В Алтайском крае женщина заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына - РИА Новости, 20.02.2023
В Алтайском крае женщина заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына
Мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына в Алтайском крае, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:58
2023-02-20T11:58
2023-02-20T15:55
происшествия
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 20 фев — РИА Новости. Мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына в Алтайском крае, сообщили в СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Женщину задержали, следователи готовят ходатайство о заключении ее под стражу. Семья состоит на учете как неблагополучная. В январе этого года суд ограничил злоумышленницу в родительских правах. Также проводится проверка работы сотрудников, которые должны были следить за жизнью семьи."По факту их действий либо бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в ведомстве. Расследование дела контролирует краевая прокуратура. Также надзорное ведомство проверит проверку причин и условий произошедшего.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
11:58 20.02.2023 (обновлено: 15:55 20.02.2023)
В Алтайском крае женщина заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына
На Алтае женщина заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына
БАРНАУЛ, 20 фев — РИА Новости.
Мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына в Алтайском крае, сообщили
в СУ СК по региону.
"Днем 20 февраля 2023 года в селе Урожайном Советского района местная жительница привезла свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего восьмилетнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Женщину задержали, следователи готовят ходатайство о заключении ее под стражу.
Семья состоит на учете как неблагополучная. В январе этого года суд ограничил злоумышленницу в родительских правах.
Также проводится проверка работы сотрудников, которые должны были следить за жизнью семьи.
"По факту их действий либо бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в ведомстве.
Расследование дела контролирует краевая прокуратура. Также надзорное ведомство проверит проверку причин и условий произошедшего.