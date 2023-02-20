https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853115705.html

В Алтайском крае женщина заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына

В Алтайском крае женщина заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына - РИА Новости, 20.02.2023

В Алтайском крае женщина заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына

Мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына в Алтайском крае, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:58

2023-02-20T11:58

2023-02-20T15:55

происшествия

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 20 фев — РИА Новости. Мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына в Алтайском крае, сообщили в СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Женщину задержали, следователи готовят ходатайство о заключении ее под стражу. Семья состоит на учете как неблагополучная. В январе этого года суд ограничил злоумышленницу в родительских правах. Также проводится проверка работы сотрудников, которые должны были следить за жизнью семьи."По факту их действий либо бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в ведомстве. Расследование дела контролирует краевая прокуратура. Также надзорное ведомство проверит проверку причин и условий произошедшего.

https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html

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россия

алтайский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)