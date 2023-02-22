https://ria.ru/20230222/agrarii-1853642412.html

Тюменские аграрии успешно готовятся к посевной кампании

Тюменские аграрии успешно готовятся к посевной кампании - РИА Новости, 22.02.2023

Тюменские аграрии успешно готовятся к посевной кампании

Сельхозпроизводители Тюменской области активно готовятся к предстоящей весенне-полевой кампании, в правительстве региона отмечают высокую готовность к страде... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:00

2023-02-22T11:00

2023-02-22T11:00

тюменская область

экономика

тюменская область

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_7f2f32ff67c3c5c4902f9a1b0e173bc3.jpg

ТЮМЕНЬ, 22 фев – РИА Новости. Сельхозпроизводители Тюменской области активно готовятся к предстоящей весенне-полевой кампании, в правительстве региона отмечают высокую готовность к страде машинно-тракторного парка и хорошие темпы накопления минеральных удобрений. Более 1 миллиона гектаров засеют в Тюменской области в 2023 году, из них около 728 тысяч гектаров отведут под зерновые и зернобобовые культуры, что на 15 тысяч гектаров больше, чем в 2022 году. "Опережающими темпами идет подготовка машинно-тракторного парка, закупка удобрений, а также привлечение льготного кредитования. Уже более полутора миллиардов рублей одобрено Минсельхозом России сельхозпроизводителям для проведения посевной кампании. Рассчитываем, что темпы, набранные производителями, сохранятся, и к середине апреля отрасль будет полностью готова к проведению весенне-полевых работ", – сообщил РИА Новости замгубернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов. По словам Чейметова, машинно-тракторный парк к предстоящим работам готов на 82-90 процентов — на 2-3 процента выше чем обычно в это время. По объему накопления удобрений сельхозпроизводители идут с опережением прошлогоднего графика на 22 %, при этом нужно учесть, что в 2021 году в поля внесли рекордные для региона 127,5 тысяч тонн удобрений. На нефтебазах хозяйствующих субъектов находится уже около 40% горюче-смазочных материалов, в 35% оценивается готовность сертифицированного посевного материала, что в целом соответствует планам. Что касается вовлечения в оборот ранее неиспользованных сельхозземель, то в предстоящую кампанию запланировано перевести в пашню 6 тысяч гектаров — на 2,5 тысячи гектаров больше, чем в 2022 году. "Мы продолжаем работу, связанную с вовлечением в оборот пашни, размещением там посевов, и будем стремиться к тому, чтобы за счет интенсивности и экстенсивности, то есть вовлечения дополнительных площадей и увеличения урожайности, двигаться в сторону установления новых рекордов по валовому сбору сельхозкультур", - отметил Владимир Чейметов.

https://ria.ru/20230216/shkola-1852315620.html

https://ria.ru/20230214/sportploschadka-1852027545.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, тюменская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)