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ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России - РИА Новости, 22.02.2023
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ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России
ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России - РИА Новости, 22.02.2023
ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России
Минпромторг подготовил план поэтапного возвращения к изначальным требованиям технического регламента по выпуску автомобилей в РФ: с 1 ноября 2023 года... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:44
2023-02-22T20:44
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпромторг подготовил план поэтапного возвращения к изначальным требованиям технического регламента по выпуску автомобилей в РФ: с 1 ноября 2023 года предлагается снова сделать обязательной установку системы ABS, а с 1 июня 2023 года запретить производить в стране машины с двигателем ниже второго экологического класса, следует из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Минпромторгом России подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 года в рамках постановления Правительства № 855 от 12.05.2022 поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств", - прокомментировали документ в пресс-службе министерства. "С 1 июня 2023 г. выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - добавили в Минпромторге РФ. При этом в министерстве уточнили, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами. Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20230131/avtomobili-1848810968.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
20:44 22.02.2023
 
ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России

Минпромторг предложил вернуть ABS в обязательные требования по выпуску машин с ноября

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСалон автомобиля LADA Vesta Sport Concept
Салон автомобиля LADA Vesta Sport Concept - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Салон автомобиля LADA Vesta Sport Concept. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпромторг подготовил план поэтапного возвращения к изначальным требованиям технического регламента по выпуску автомобилей в РФ: с 1 ноября 2023 года предлагается снова сделать обязательной установку системы ABS, а с 1 июня 2023 года запретить производить в стране машины с двигателем ниже второго экологического класса, следует из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Минпромторгом России подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 года в рамках постановления Правительства № 855 от 12.05.2022 поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств", - прокомментировали документ в пресс-службе министерства.
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 21:42
Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску автомобилей
"С 1 июня 2023 г. выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - добавили в Минпромторге РФ.
При этом в министерстве уточнили, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами.
Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.
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