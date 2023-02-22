https://ria.ru/20230222/abs-1853882798.html

ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России

ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России - РИА Новости, 22.02.2023

ABS могут вернуть в обязательные требования по выпуску машин в России

Минпромторг подготовил план поэтапного возвращения к изначальным требованиям технического регламента по выпуску автомобилей в РФ: с 1 ноября 2023 года... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:44

2023-02-22T20:44

2023-02-22T20:44

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452244_0:91:3115:1843_1920x0_80_0_0_765ef6937068aaee1f237d73b8096883.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпромторг подготовил план поэтапного возвращения к изначальным требованиям технического регламента по выпуску автомобилей в РФ: с 1 ноября 2023 года предлагается снова сделать обязательной установку системы ABS, а с 1 июня 2023 года запретить производить в стране машины с двигателем ниже второго экологического класса, следует из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Минпромторгом России подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 года в рамках постановления Правительства № 855 от 12.05.2022 поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств", - прокомментировали документ в пресс-службе министерства. "С 1 июня 2023 г. выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - добавили в Минпромторге РФ. При этом в министерстве уточнили, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами. Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20230131/avtomobili-1848810968.html

https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795929888.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)