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В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/abrams-1853900371.html
В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине
В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине - РИА Новости, 22.02.2023
В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине
США по-прежнему не могут назвать точных сроков поставок Украине танков Abrams, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:28
2023-02-22T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
m1 abrams
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США по-прежнему не могут назвать точных сроков поставок Украине танков Abrams, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге."У меня нет конкретной даты. Это то, что потребует времени для контрактации. Так что на данный момент у меня нет точной даты", - заявила она, комментируя сроки поставок танков Abrams.В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, m1 abrams, министерство обороны сша, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, M1 Abrams, Министерство обороны США, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
23:28 22.02.2023 (обновлено: 23:37 22.02.2023)
 
В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине

В Пентагоне заявили, что США не могут назвать точных сроков поставок танков Abrams Украине

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США по-прежнему не могут назвать точных сроков поставок Украине танков Abrams, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"У меня нет конкретной даты. Это то, что потребует времени для контрактации. Так что на данный момент у меня нет точной даты", - заявила она, комментируя сроки поставок танков Abrams.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Инфографика
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В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаM1 AbramsМинистерство обороны СШАРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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