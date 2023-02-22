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В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине

В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине - РИА Новости, 22.02.2023

В Пентагоне не назвали точных сроков поставок танков Abrams Украине

США по-прежнему не могут назвать точных сроков поставок Украине танков Abrams, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на... РИА Новости, 22.02.2023

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2023-02-22T23:28

2023-02-22T23:37

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США по-прежнему не могут назвать точных сроков поставок Украине танков Abrams, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге."У меня нет конкретной даты. Это то, что потребует времени для контрактации. Так что на данный момент у меня нет точной даты", - заявила она, комментируя сроки поставок танков Abrams.В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, сша, украина, m1 abrams, министерство обороны сша, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато