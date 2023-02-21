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В Японии покажут российский сериал "Зорге" - РИА Новости, 21.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230221/zorge-1853312509.html
В Японии покажут российский сериал "Зорге"
В Японии покажут российский сериал "Зорге" - РИА Новости, 21.02.2023
В Японии покажут российский сериал "Зорге"
Показ российского сериала "Зорге" (японское название – "Женщины, любившие шпиона") начнется в Японии 25 февраля, сообщил РИА Новости главный менеджер... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T04:33
2023-02-21T04:33
культура
япония
ссср
германия
рихард зорге
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Показ российского сериала "Зорге" (японское название – "Женщины, любившие шпиона") начнется в Японии 25 февраля, сообщил РИА Новости главный менеджер компании-прокатчика Heisei Project Кацунори Ито. Для показа в кинотеатре сериал разделили на шесть частей по две серии, которые будут идти по два дня. Таким образом, демонстрация всего сериала займет шесть дней. Пока в планах две недели проката. Ранее сообщалось, что одновременно с прокатом будет организована продажа сериала на DVD, а затем показ в интернете и на канале Wowow. Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Есть информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве. Перед началом войны он передал в центр, что нападение нацистской Германии на СССР неизбежно, а также осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР - это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет: "Это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело". Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
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япония, ссср, германия, рихард зорге
Культура, Япония, СССР, Германия, Рихард Зорге
04:33 21.02.2023
 
В Японии покажут российский сериал "Зорге"

В Японии 25 февраля начнется показ российского сериала "Зорге"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГерой Советского Союза, разведчик Рихард Зорге
Герой Советского Союза, разведчик Рихард Зорге - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Герой Советского Союза, разведчик Рихард Зорге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Показ российского сериала "Зорге" (японское название – "Женщины, любившие шпиона") начнется в Японии 25 февраля, сообщил РИА Новости главный менеджер компании-прокатчика Heisei Project Кацунори Ито.
"На этой неделе в субботу, 25 февраля, начнется прокат фильма-сериала "Зорге". Изменений в этих планах нет. С учетом необычного формата показа – фильм демонстрируется в одном зале и разделен на шесть блоков (по сериям) – я могу сказать, что билеты хорошо продаются. Билеты продаются так, как мы того и хотели", - сказал Ито.
Для показа в кинотеатре сериал разделили на шесть частей по две серии, которые будут идти по два дня. Таким образом, демонстрация всего сериала займет шесть дней. Пока в планах две недели проката. Ранее сообщалось, что одновременно с прокатом будет организована продажа сериала на DVD, а затем показ в интернете и на канале Wowow.
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе.
Есть информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве. Перед началом войны он передал в центр, что нападение нацистской Германии на СССР неизбежно, а также осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР - это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.
Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет: "Это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело".
Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
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