Рейтинг@Mail.ru
В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230221/zmeya-1854620901.html
В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею
В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею - РИА Новости, 27.02.2023
В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею
Москвич обнаружил в квартире экзотическую змею, специалисты отправили рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-21T19:37
2023-02-27T15:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854616754_0:285:920:803_1920x0_80_0_0_e5eef656533667b8a18ec649b4233178.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москвич обнаружил в квартире экзотическую змею, специалисты отправили рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В квартире обычной столичной многоэтажки на северо-западе москвич обнаружил экзотическую змею. На вызов прибыли специалисты-биологи. Они отловили и забрали "незваного гостя" в Центр реабилитации диких животных ДПиООС", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что рептилию эксперты предварительно определили как крысиного (маисового) полоза. Данный вид является теплолюбивым обитателем южного региона Северной Америки, относится к семейству ужеобразных. Подчеркивается, что змея оказалась не ядовита. Уточняется, что владельца змеи установить пока не удалось.
https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854616754_0:113:920:803_1920x0_80_0_0_072c519196f62da1d3dc2aaff3218856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
19:37 21.02.2023 (обновлено: 15:40 27.02.2023)
 

В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыЗмея, найденная в Московской квартире
Змея, найденная в Московской квартире - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Змея, найденная в Московской квартире
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москвич обнаружил в квартире экзотическую змею, специалисты отправили рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В квартире обычной столичной многоэтажки на северо-западе москвич обнаружил экзотическую змею. На вызов прибыли специалисты-биологи. Они отловили и забрали "незваного гостя" в Центр реабилитации диких животных ДПиООС", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что рептилию эксперты предварительно определили как крысиного (маисового) полоза. Данный вид является теплолюбивым обитателем южного региона Северной Америки, относится к семейству ужеобразных. Подчеркивается, что змея оказалась не ядовита.
"Специалисты Центра реабилитации проводят терапевтические и реабилитационные мероприятия по восстановлению нормальных физиологических процессов полоза", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что владельца змеи установить пока не удалось.
Сова в центре реабилитации диких животных - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 14:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 40 животных спасли в 2022 году из рук уличных фотографов в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала