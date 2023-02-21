https://ria.ru/20230221/zmeya-1854620901.html

В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею

В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею - РИА Новости, 27.02.2023

В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею

Москвич обнаружил в квартире экзотическую змею, специалисты отправили рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-21T19:37

2023-02-21T19:37

2023-02-27T15:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москвич обнаружил в квартире экзотическую змею, специалисты отправили рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В квартире обычной столичной многоэтажки на северо-западе москвич обнаружил экзотическую змею. На вызов прибыли специалисты-биологи. Они отловили и забрали "незваного гостя" в Центр реабилитации диких животных ДПиООС", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что рептилию эксперты предварительно определили как крысиного (маисового) полоза. Данный вид является теплолюбивым обитателем южного региона Северной Америки, относится к семейству ужеобразных. Подчеркивается, что змея оказалась не ядовита. Уточняется, что владельца змеи установить пока не удалось.

https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы