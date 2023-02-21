https://ria.ru/20230221/zmeya-1854620901.html
В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею
В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею - РИА Новости, 27.02.2023
В квартире на северо-западе Москвы обнаружили экзотическую змею
Москвич обнаружил в квартире экзотическую змею, специалисты отправили рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-21T19:37
2023-02-21T19:37
2023-02-27T15:40
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москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москвич обнаружил в квартире экзотическую змею, специалисты отправили рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В квартире обычной столичной многоэтажки на северо-западе москвич обнаружил экзотическую змею. На вызов прибыли специалисты-биологи. Они отловили и забрали "незваного гостя" в Центр реабилитации диких животных ДПиООС", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что рептилию эксперты предварительно определили как крысиного (маисового) полоза. Данный вид является теплолюбивым обитателем южного региона Северной Америки, относится к семейству ужеобразных. Подчеркивается, что змея оказалась не ядовита. Уточняется, что владельца змеи установить пока не удалось.
https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы