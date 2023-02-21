https://ria.ru/20230221/zhile-1853389184.html

Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК

Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК - РИА Новости, 21.02.2023

Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК

Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной, к строительству... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:43

2023-02-21T12:43

2023-02-21T13:48

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной, к строительству нужно приступить не затягивая."Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Он отметил, что вопрос программы уже обсуждался с правительством."Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах", - добавил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество