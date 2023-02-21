https://ria.ru/20230221/zhile-1853389184.html
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК
Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной, к строительству... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:43
2023-02-21T12:43
2023-02-21T13:48
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной, к строительству нужно приступить не затягивая."Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Он отметил, что вопрос программы уже обсуждался с правительством."Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах", - добавил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о программе льготного арендного жилья сотрудникам ОПК
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК
2023-02-21T12:43
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Общество
12:43 21.02.2023 (обновлено: 13:48 21.02.2023)
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья сотрудникам ОПК
Президент Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной, к строительству нужно приступить не затягивая.
"Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что вопрос программы уже обсуждался с правительством.
"Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах", - добавил глава государства.