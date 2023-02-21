https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853421179.html

В Исландии произошло землетрясение

В Исландии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.02.2023

В Исландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:32

2023-02-21T13:32

2023-02-21T13:55

в мире

исландия

землетрясение

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 8:41 по времени UTC (11:41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 216 километрах к северо-востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853332115.html

исландия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, исландия, землетрясение