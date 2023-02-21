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В Исландии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.02.2023
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В Исландии произошло землетрясение
В Исландии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.02.2023
В Исландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:32
2023-02-21T13:55
в мире
исландия
землетрясение
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 8:41 по времени UTC (11:41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 216 километрах к северо-востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, исландия, землетрясение
В мире, Исландия, Землетрясение
13:32 21.02.2023 (обновлено: 13:55 21.02.2023)
 
В Исландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии

© Fotolia / frimerkeФлаг Исландии
Флаг Исландии - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Fotolia / frimerke
Флаг Исландии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 8:41 по времени UTC (11:41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 216 километрах к северо-востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
10:00
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
 
В миреИсландияЗемлетрясение
 
 
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