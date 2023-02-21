https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853421179.html
В Исландии произошло землетрясение
В Исландии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.02.2023
В Исландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:32
2023-02-21T13:32
2023-02-21T13:55
в мире
исландия
землетрясение
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 8:41 по времени UTC (11:41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 216 километрах к северо-востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853332115.html
исландия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исландия, землетрясение
В мире, Исландия, Землетрясение
13:32 21.02.2023 (обновлено: 13:55 21.02.2023)
В Исландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии