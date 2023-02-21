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Американский телеведущий одной фразой описал Зеленского - РИА Новости, 21.02.2023
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Американский телеведущий одной фразой описал Зеленского
Американский телеведущий одной фразой описал Зеленского - РИА Новости, 21.02.2023
Американский телеведущий одной фразой описал Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский превратился в "инструмент полного уничтожения", заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, критикуя визит... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:50
2023-02-21T10:39
в мире
киев
украина
владимир зеленский
россия
джо байден
такер карлсон
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский превратился в "инструмент полного уничтожения", заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, критикуя визит американского лидера Джо Байдена в Киев.Карлсон также осудил действия Байдена по отношению к украинскому конфликту, которые только укрепили отношения России и Китая, превратив отношения стран в крепкий союз, а также жестко раскритиковал Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Зеленский назвал очень важными и полезными переговоры со своим американским коллегой.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, россия, джо байден, такер карлсон
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Джо Байден, Такер Карлсон
09:50 21.02.2023 (обновлено: 10:39 21.02.2023)
 
Американский телеведущий одной фразой описал Зеленского

Ведущий Fox New Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского темной силой

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский превратился в "инструмент полного уничтожения", заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, критикуя визит американского лидера Джо Байдена в Киев.

"Нет, Зеленский не герой, он — инструмент полного уничтожения", — посчитал он.

Карлсон также осудил действия Байдена по отношению к украинскому конфликту, которые только укрепили отношения России и Китая, превратив отношения стран в крепкий союз, а также жестко раскритиковал Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.

"Сам Зеленский — это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Этот человек разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников. <...> Это просто правда, и, возможно, именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему. Сегодня Байден прибыл в Киев, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну", подытожил ведущий.

Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Зеленский назвал очень важными и полезными переговоры со своим американским коллегой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
04:22
Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДжо БайденТакер Карлсон
 
 
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