"Сам Зеленский — это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников. <...> Это просто правда, и, возможно, именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему. Сегодня Байден прибыл в Киев, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну", — подытожил ведущий.