09:50 21.02.2023 (обновлено: 10:39 21.02.2023)
Американский телеведущий одной фразой описал Зеленского
Ведущий Fox New Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского темной силой
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский превратился в "инструмент полного уничтожения", заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, критикуя визит американского лидера Джо Байдена в Киев.
"Нет, Зеленский не герой, он — инструмент полного уничтожения", — посчитал он.
Карлсон также осудил действия Байдена по отношению к украинскому конфликту, которые только укрепили отношения России и Китая, превратив отношения стран в крепкий союз, а также жестко раскритиковал Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.
"Сам Зеленский — это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников. <...> Это просто правда, и, возможно, именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему. Сегодня Байден прибыл в Киев, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну", — подытожил ведущий.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Зеленский назвал очень важными и полезными переговоры со своим американским коллегой.