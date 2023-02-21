https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html
Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России
Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России
Правительству и субъектам Российской Федерации поставлена задача обеспечить рост реальных зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:31
2023-02-21T13:31
2023-02-21T13:46
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительству и субъектам Российской Федерации поставлена задача обеспечить рост реальных зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин."Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача - обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/inflyatsiya-1853407350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, общество, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Общество, Владимир Путин
13:31 21.02.2023 (обновлено: 13:46 21.02.2023)
Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России
Президент Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России