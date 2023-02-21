https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html

Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России

Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России

Правительству и субъектам Российской Федерации поставлена задача обеспечить рост реальных зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:31

2023-02-21T13:31

2023-02-21T13:46

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительству и субъектам Российской Федерации поставлена задача обеспечить рост реальных зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин."Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача - обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/inflyatsiya-1853407350.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, общество, владимир путин