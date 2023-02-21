https://ria.ru/20230221/zapad-1853542322.html

У коллективного Запада есть босс, заявил Песков

У коллективного Запада есть босс, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023

У коллективного Запада есть босс, заявил Песков

Коллективный Запад управляется одним боссом, как и НАТО управляется США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:20

2023-02-21T19:20

2023-02-21T20:04

в мире

сша

россия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коллективный Запад управляется одним боссом, как и НАТО управляется США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США, это ни для кого не секрет", - сказал он в интервью RT.

https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853522968.html

сша

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, дмитрий песков, нато