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У коллективного Запада есть босс, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
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У коллективного Запада есть босс, заявил Песков
У коллективного Запада есть босс, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
У коллективного Запада есть босс, заявил Песков
Коллективный Запад управляется одним боссом, как и НАТО управляется США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:20
2023-02-21T20:04
в мире
сша
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коллективный Запад управляется одним боссом, как и НАТО управляется США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США, это ни для кого не секрет", - сказал он в интервью RT.
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, нато
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
19:20 21.02.2023 (обновлено: 20:04 21.02.2023)
 
У коллективного Запада есть босс, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у коллективного Запада есть один босс, как и у НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коллективный Запад управляется одним боссом, как и НАТО управляется США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США, это ни для кого не секрет", - сказал он в интервью RT.
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