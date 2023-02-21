https://ria.ru/20230221/zapad-1853542322.html
У коллективного Запада есть босс, заявил Песков
У коллективного Запада есть босс, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
У коллективного Запада есть босс, заявил Песков
Коллективный Запад управляется одним боссом, как и НАТО управляется США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:20
2023-02-21T19:20
2023-02-21T20:04
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коллективный Запад управляется одним боссом, как и НАТО управляется США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США, это ни для кого не секрет", - сказал он в интервью RT.
https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853522968.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, нато
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
19:20 21.02.2023 (обновлено: 20:04 21.02.2023)
У коллективного Запада есть босс, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: у коллективного Запада есть один босс, как и у НАТО