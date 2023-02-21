https://ria.ru/20230221/zapad-1853507749.html
Коллективный Запад действует против России и Китая, заявил Патрушев
Коллективный Запад действует против России и Китая, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.02.2023
Коллективный Запад действует против России и Китая, заявил Патрушев
Коллективный Запад действует против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам, в связи с этим особое значение приобретает углубление... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:24
2023-02-21T17:24
2023-02-21T17:30
россия
китай
запад
николай патрушев
ван и (политик)
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коллективный Запад действует против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам, в связи с этим особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник."Кровавые события, развязанные Западом на Украине, - только один из примеров. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html
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россия, китай, запад, николай патрушев, ван и (политик), украина
Россия, Китай, Запад, Николай Патрушев, Ван И (политик), Украина
17:24 21.02.2023 (обновлено: 17:30 21.02.2023)
Коллективный Запад действует против России и Китая, заявил Патрушев
Патрушев: Запад действует против России и Китая, а также в ущерб развивающимся странам