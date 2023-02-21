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Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России - РИА Новости, 21.02.2023
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности Запада к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:41
2023-02-21T14:16
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности Запада к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации."Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, украина
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, Украина
13:41 21.02.2023 (обновлено: 14:16 21.02.2023)
 
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России

Путин: Запад прямо причастен к планам нанесения ударов по стратегическим объектам в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности Запада к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации.
"Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.
Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
14:00
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВ миреУкраина
 
 
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