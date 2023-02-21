https://ria.ru/20230221/zapad-1853426280.html

Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России

Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России - РИА Новости, 21.02.2023

Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России

Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности Запада к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:41

2023-02-21T13:41

2023-02-21T14:16

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

в мире

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности Запада к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации."Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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россия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, украина