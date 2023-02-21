https://ria.ru/20230221/zapad-1853426280.html
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России - РИА Новости, 21.02.2023
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности Запада к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:41
2023-02-21T13:41
2023-02-21T14:16
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности Запада к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации."Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, украина
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, Украина
13:41 21.02.2023 (обновлено: 14:16 21.02.2023)
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
Путин: Запад прямо причастен к планам нанесения ударов по стратегическим объектам в России