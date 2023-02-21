https://ria.ru/20230221/zapad-1853378684.html

Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли

Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли - РИА Новости, 21.02.2023

Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли

Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:22

2023-02-21T12:22

2023-02-21T12:32

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех - мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю. служили оружием против России", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, безопасность