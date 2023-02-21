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Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли
Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли - РИА Новости, 21.02.2023
Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли
Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:22
2023-02-21T12:32
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех - мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю. служили оружием против России", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, безопасность
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Безопасность
12:22 21.02.2023 (обновлено: 12:32 21.02.2023)
 
Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли

Путин: Запад готов использовать хоть террористов, хоть черта лысого для реализации воли

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех - мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю. служили оружием против России", - отметил Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа 2022, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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