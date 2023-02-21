https://ria.ru/20230221/zapad-1853378684.html
Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли
Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли - РИА Новости, 21.02.2023
Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли
Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:22
2023-02-21T12:22
2023-02-21T12:32
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853434982_0:67:3522:2048_1920x0_80_0_0_5e631bb2e7892c3223d51a3cbcf96175.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех - мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю. служили оружием против России", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853434982_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_4bd066cf985af65c9abe120b119d04cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, безопасность
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Безопасность
12:22 21.02.2023 (обновлено: 12:32 21.02.2023)
Путин: Запад готов использовать хоть черта лысого для реализации своей воли
Путин: Запад готов использовать хоть террористов, хоть черта лысого для реализации воли