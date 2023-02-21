https://ria.ru/20230221/zapad-1853378311.html

Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов

Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов - РИА Новости, 21.02.2023

Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов

На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, заявил президент России Владимир Путин, говоря о... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:21

2023-02-21T12:21

2023-02-21T12:54

владимир путин

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853337977_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1ee8bfbce1d065c68fb49ca449e6fc90.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, заявил президент России Владимир Путин, говоря о политике коллективного Запада."С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается, потому что на кону стоят, конечно, триллионы, триллионы долларов, возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные, тоталитарные по своей сути ценности, навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов ", - сказал он в ходе послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, запад