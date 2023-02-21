https://ria.ru/20230221/zapad-1853378311.html
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов - РИА Новости, 21.02.2023
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов
На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, заявил президент России Владимир Путин, говоря о... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:21
2023-02-21T12:21
2023-02-21T12:54
владимир путин
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
запад
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, заявил президент России Владимир Путин, говоря о политике коллективного Запада."С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается, потому что на кону стоят, конечно, триллионы, триллионы долларов, возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные, тоталитарные по своей сути ценности, навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов ", - сказал он в ходе послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, запад
Владимир Путин, В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Запад
12:21 21.02.2023 (обновлено: 12:54 21.02.2023)
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов под прикрытием слов о демократии