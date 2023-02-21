Рейтинг@Mail.ru
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/zapad-1853378311.html
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов - РИА Новости, 21.02.2023
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов
На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, заявил президент России Владимир Путин, говоря о... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:21
2023-02-21T12:54
владимир путин
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853337977_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1ee8bfbce1d065c68fb49ca449e6fc90.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, заявил президент России Владимир Путин, говоря о политике коллективного Запада."С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается, потому что на кону стоят, конечно, триллионы, триллионы долларов, возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные, тоталитарные по своей сути ценности, навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов ", - сказал он в ходе послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853337977_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7f0433110c9c6fd44542fcbead12876f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, запад
Владимир Путин, В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Запад
12:21 21.02.2023 (обновлено: 12:54 21.02.2023)
 
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов

Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов под прикрытием слов о демократии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, заявил президент России Владимир Путин, говоря о политике коллективного Запада.
"С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается, потому что на кону стоят, конечно, триллионы, триллионы долларов, возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные, тоталитарные по своей сути ценности, навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов ", - сказал он в ходе послания Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 15:53
В Австрии обвинили Зеленского в тоталитаризме
 
Владимир ПутинВ миреПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала