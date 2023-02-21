https://ria.ru/20230221/zapad-1853377393.html
Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил Путин
Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил Путин
Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:19
2023-02-21T12:19
2023-02-21T12:31
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил президент России Владимир Путин."На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные объявления в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.Он отметил, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами."Все это они сейчас просто (пытаются - ред.) стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/katastrofa-1853382779.html
https://ria.ru/20230221/zapad-1853380229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:19 21.02.2023 (обновлено: 12:31 21.02.2023)
Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил Путин
Путин: в мире никто не забыл, что это Запад выпустил "джинна из бутылки"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил президент России Владимир Путин.
"На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные объявления в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
Он отметил, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.
"Все это они сейчас просто (пытаются - ред.) стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет", - подчеркнул Путин.