https://ria.ru/20230221/zapad-1853377393.html

Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил Путин

Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил Путин

Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:19

2023-02-21T12:19

2023-02-21T12:31

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил президент России Владимир Путин."На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные объявления в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.Он отметил, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами."Все это они сейчас просто (пытаются - ред.) стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/katastrofa-1853382779.html

https://ria.ru/20230221/zapad-1853380229.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года