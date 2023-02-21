https://ria.ru/20230221/zapad-1853375854.html

Путин назвал безграничную власть целью Запада

Путин назвал безграничную власть целью Запада - РИА Новости, 21.02.2023

Путин назвал безграничную власть целью Запада

Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада – безграничная власть, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:16

2023-02-21T12:16

2023-02-21T12:35

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада – безграничная власть, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230110/patrushev-1843838235.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин