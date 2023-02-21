https://ria.ru/20230221/zapad-1853375854.html
Путин назвал безграничную власть целью Запада
Путин назвал безграничную власть целью Запада - РИА Новости, 21.02.2023
Путин назвал безграничную власть целью Запада
Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада – безграничная власть, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:16
2023-02-21T12:16
2023-02-21T12:35
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада – безграничная власть, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Россия, Владимир Путин
12:16 21.02.2023 (обновлено: 12:35 21.02.2023)
Путин назвал безграничную власть целью Запада
Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть