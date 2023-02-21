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Запад играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/zapad-1853374008.html
Запад играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин
Запад играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин
Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, метод обмана был опробован Западом ранее, ему не отмыться от позора,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:26
специальная военная операция на украине
донбасс
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
политика
югославия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, метод обмана был опробован Западом ранее, ему не отмыться от позора, заявил президент России Владимир Путин."Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами", — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию."Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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донбасс, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, политика, югославия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Политика, Югославия, Владимир Путин
12:13 21.02.2023 (обновлено: 12:26 21.02.2023)
 
Запад играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин

Путин: Запад вместо решение проблемы Донбасса играл на жизни людей краплеными картами

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, метод обмана был опробован Западом ранее, ему не отмыться от позора, заявил президент России Владимир Путин.
"Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами", — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них", — добавил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияПолитикаЮгославияВладимир Путин
 
 
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