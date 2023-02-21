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Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, заявил Путин
Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, заявил Путин
Западные страны натаскивали офицеров украинских националистических батальонов и поставляли оружие, Киев до СВО вел переговоры с Западом о поставках вооружений,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:52
в мире
киев
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны натаскивали офицеров украинских националистических батальонов и поставляли оружие, Киев до СВО вел переговоры с Западом о поставках вооружений, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. И хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html
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в мире, киев, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, украина, донбасс
В мире, Киев, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Украина, Донбасс
12:12 21.02.2023 (обновлено: 12:52 21.02.2023)
 
Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, заявил Путин

Путин: западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны натаскивали офицеров украинских националистических батальонов и поставляли оружие, Киев до СВО вел переговоры с Западом о поставках вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
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"Все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. И хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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