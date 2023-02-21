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Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/zaes-1853355316.html
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда - РИА Новости, 21.02.2023
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда
Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:20
2023-02-21T12:01
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации "Росатом" Алексей Лихачев."Шансы есть всегда. Вопрос в том, что чем меньше стороны политизируют эту проблему, тем больше шансы. Если мы хотим просто произносить заклинания и обвинять Россию во всем от заката до рассвета, тогда шансы падают", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что есть смотреть предметно и профессионально на вопросы безопасности ядерного объекта, его защиту от прямых ударов, защиту работников станции от психологического воздействия, и сохранность энергосетей, круг вопросов не так и велик, но их можно урегулировать только в случае, если стороны отойду "от оголтелой политизации этого вопроса".
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Запорожская область
11:20 21.02.2023 (обновлено: 12:01 21.02.2023)
 
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда

Лихачев: чем меньше стороны политизируют проблему Запорожской АЭС, тем проще договориться

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Шансы есть всегда. Вопрос в том, что чем меньше стороны политизируют эту проблему, тем больше шансы. Если мы хотим просто произносить заклинания и обвинять Россию во всем от заката до рассвета, тогда шансы падают", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что есть смотреть предметно и профессионально на вопросы безопасности ядерного объекта, его защиту от прямых ударов, защиту работников станции от психологического воздействия, и сохранность энергосетей, круг вопросов не так и велик, но их можно урегулировать только в случае, если стороны отойду "от оголтелой политизации этого вопроса".
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 21:00Специальная военная операция на Украине
Гросси описал ситуацию вокруг Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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