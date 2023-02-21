https://ria.ru/20230221/zaes-1853355316.html

Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда

Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда - РИА Новости, 21.02.2023

Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда

Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:20

2023-02-21T11:20

2023-02-21T12:01

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

россия

алексей лихачев

запорожская аэс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации "Росатом" Алексей Лихачев."Шансы есть всегда. Вопрос в том, что чем меньше стороны политизируют эту проблему, тем больше шансы. Если мы хотим просто произносить заклинания и обвинять Россию во всем от заката до рассвета, тогда шансы падают", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что есть смотреть предметно и профессионально на вопросы безопасности ядерного объекта, его защиту от прямых ударов, защиту работников станции от психологического воздействия, и сохранность энергосетей, круг вопросов не так и велик, но их можно урегулировать только в случае, если стороны отойду "от оголтелой политизации этого вопроса".

https://ria.ru/20230209/zaes-1850976802.html

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Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область