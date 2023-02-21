https://ria.ru/20230221/zaes-1853355316.html
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда - РИА Новости, 21.02.2023
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда
Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:20
2023-02-21T11:20
2023-02-21T12:01
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации "Росатом" Алексей Лихачев."Шансы есть всегда. Вопрос в том, что чем меньше стороны политизируют эту проблему, тем больше шансы. Если мы хотим просто произносить заклинания и обвинять Россию во всем от заката до рассвета, тогда шансы падают", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что есть смотреть предметно и профессионально на вопросы безопасности ядерного объекта, его защиту от прямых ударов, защиту работников станции от психологического воздействия, и сохранность энергосетей, круг вопросов не так и велик, но их можно урегулировать только в случае, если стороны отойду "от оголтелой политизации этого вопроса".
https://ria.ru/20230209/zaes-1850976802.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Запорожская область
11:20 21.02.2023 (обновлено: 12:01 21.02.2023)
Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда
Лихачев: чем меньше стороны политизируют проблему Запорожской АЭС, тем проще договориться
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Шансы есть всегда. Вопрос в том, что чем меньше стороны политизируют эту проблему, тем больше шансы. Если мы хотим просто произносить заклинания и обвинять Россию во всем от заката до рассвета, тогда шансы падают", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что есть смотреть предметно и профессионально на вопросы безопасности ядерного объекта, его защиту от прямых ударов, защиту работников станции от психологического воздействия, и сохранность энергосетей, круг вопросов не так и велик, но их можно урегулировать только в случае, если стороны отойду "от оголтелой политизации этого вопроса".